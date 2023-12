1:28 do 14 december 2023

BEKIJK: Tik, tik, tik en bingo: Rennes scoort paar seconden na de aftrap

In Rennes-Villarreal viel er heel wat te beleven, maar het meest opmerkelijke was de 1-1 van Assignon, die amper 3 baltoetsen nodig had om gelijk te maken.

UEFA Europa League

Stade Rennes einde 2 - 3 Villarreal CF