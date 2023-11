"Legendarische hese en doorrookte stem"

Op dat vlak kent de nu 66-jarige Russ Bray vandaag zijn gelijk niet. Enkel de inmiddels overleden dartsref Martin Fitzmaurice is misschien nog een tikkeltje iconischer. "Na Fitzmaurice is Russ Bray de meest herkenbare stem van het circuit", weet voormalig prof Erik Clarys.

Terwijl in andere sporten de scheidsrechter in het ideale geval zo afwezig mogelijk is, is hij in het darts juist enorm prominent. De ref leidt een wedstrijd in goeie banen, maar vooral: hij roept de scores af en dat liefst op een zo enthousiast mogelijk manier.

"Het belangrijkste is natuurlijk het tellen", zegt Joacim, al komt er op dat niveau in feite nog weinig rekenwerk aan te pas. "Zelf tel ik praktisch niet. Je kent die combinaties eigenlijk uit je hoofd."

"Voorts is het ook heel belangrijk dat je de spelers een beetje kent. Dan weet je hoe ze graag uitgooien. Zo weet je bijvoorbeeld dat Dimitri Van den Bergh graag dubbel 16 uitgooit."

En Engels spreken, natuurlijk, want 180 brullen in het Nederlands, dat is toch een stuk minder sexy dan in het Engels. "Het is een Engelse sport, dat kun je niet Nederlands maken", aldus Erik Clarys. "Dat zou een heel andere uitstraling geven, een heel andere beleving. Neen, Engels is de taal die gehanteerd wordt."

Is de caller dan de belangrijkste man op het dartspodium? "Samen met de spelers natuurlijk", besluit Dave Joacim. "Het is een combinatie van het hoge niveau van de spelers met een scheidsrechter die een stem heeft waar iedereen kippenvel van krijgt. Dat is de perfecte mix."