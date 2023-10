Oshin Derieuw dolt met koning Filip: "Ik heb mijn biceps nog eens aan hem getoond"

"Het was een unieke ervaring", glunderde Oshin Derieuw duidelijk in Laken. "Ik had nooit gedacht dat het me zoveel zou doen. Dit is een mooie erkenning voor ons werk, al had ik toch een stresske."

"Je weet niet echt hoe je je moet gedragen", legde ze uit. "Je krijgt wel een protocol, maar ik lach graag."

"De koning en de koningin hadden veel interesse in wat je doet als sporter. Ze stelden leuke vragen en ze konden wel een grapje aan."

"De koning zei dat hij een foto had gezien van mijn biceps. Ik heb mijn biceps nog eens getoond en vroeg hem of hij eens wilde voelen. Dat liet hij zo. Het was grappig en luchtig."