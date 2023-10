Topfavoriet Nederland verovert elfde wereldtitel korfbal, Belgen met brons naar huis

clock 09:28 09 uur 28. Geen nieuwe stunt voor thuisland Taiwan . Nederland heeft zijn status van topfavoriet op het WK korfbal waargemaakt. Zondag versloeg Oranje in de finale gastland Taiwan met 9-27. Olav van Wijngaarden en Fleur Hoek waren de beste schutters van de partij met allebei vijf treffers. Sinds de eerste editie van het wereldkampioenschap in 1978 won Nederland elke keer goud, behalve in 1991. Toen trok België voor eigen publiek aan het langste eind. De eindstrijd op het WK was tot dusver elke keer een Derby der Lage Landen, maar vrijdag verloren de Belgian Diamonds van Taiwan en grepen zo voor het eerst naast een finaleticket. Voor Taiwan is dit het eerste zilver na drie opeenvolgende bronzen plakken (2011, 2015 en 2019). . Geen nieuwe stunt voor thuisland Taiwan Nederland heeft zijn status van topfavoriet op het WK korfbal waargemaakt. Zondag versloeg Oranje in de finale gastland Taiwan met 9-27. Olav van Wijngaarden en Fleur Hoek waren de beste schutters van de partij met allebei vijf treffers.



Sinds de eerste editie van het wereldkampioenschap in 1978 won Nederland elke keer goud, behalve in 1991. Toen trok België voor eigen publiek aan het langste eind.



De eindstrijd op het WK was tot dusver elke keer een Derby der Lage Landen, maar vrijdag verloren de Belgian Diamonds van Taiwan en grepen zo voor het eerst naast een finaleticket. Voor Taiwan is dit het eerste zilver na drie opeenvolgende bronzen plakken (2011, 2015 en 2019).

clock 09:26 09 uur 26. België brons. België heeft op het wereldkampioenschap korfbal in Taiwan de kleine finale tegen Tsjechië gewonnen met 11-26. Bij de rust had het team van coach Detlef Elewaut al een geruststellende voorsprong (12-6) in handen. Lauren Denis, Christoph Hellemans en Lisa Van Gorp waren de beste Belgische schutters met vier treffers. Ook Lars Courtens (3), Jordan de Vogelaere (2), Joke Van Maldeghem (2), Lise Van Maldeghem (2), Lisa Pauwels (2), Jarre De Ley (1), Amber Engels (1) en Cedric Schoumaker (1) vonden de weg naar de korf. De Belgian Diamonds werden naar het duel om brons verwezen na het verlies van vrijdag tegen het gastland Taiwan. Door die nipte nederlaag (21-19) greep België voor het eerst in de WK-geschiedenis naast een ticket voor de finale.



Lauren Denis, Christoph Hellemans en Lisa Van Gorp waren de beste Belgische schutters met vier treffers. Ook Lars Courtens (3), Jordan de Vogelaere (2), Joke Van Maldeghem (2), Lise Van Maldeghem (2), Lisa Pauwels (2), Jarre De Ley (1), Amber Engels (1) en Cedric Schoumaker (1) vonden de weg naar de korf.

De Belgian Diamonds werden naar het duel om brons verwezen na het verlies van vrijdag tegen het gastland Taiwan. Door die nipte nederlaag (21-19) greep België voor het eerst in de WK-geschiedenis naast een ticket voor de finale.

clock 14:56 14 uur 56. Om brons tegen Tsjechië. Het zal een bizar gevoel zijn voor de Diamonds om zondag om de derde plaats te spelen. Dat deden ze immers nog nooit eerder. Tegenstander is Tsjechië, dat met 13-41 de boot inging tegen Nederland. De Belgen spelen zondagochtend 6.45 uur Belgische tijd. In Taiwan is het 6 uur later.



Tegenstander is Tsjechië, dat met 13-41 de boot inging tegen Nederland.



De Belgen spelen zondagochtend 6.45 uur Belgische tijd. In Taiwan is het 6 uur later.

clock 14:45 14 uur 45. Schutters België. Ya-hui Cho deed de Belgen dood met 7 punten. Lisa Pauwels was de beste Belgische schutter met 4 stuks. Lise Van Maldeghem, Jarre De Ley en Amber Engels kwamen tot 3 punten.



Lise Van Maldeghem, Jarre De Ley en Amber Engels kwamen tot 3 punten.

clock 14:30 België in het rood, Taiwan in het geel. 14 uur 30. België in het rood, Taiwan in het geel

clock 14:14 14 uur 14. Gastland Taiwan verrast België bij historische zege. Voor het eerst in de geschiedenis speelt België geen WK-finale. In een nagelbijter was gastland Taiwan nipt beter: 21-19. Het was de meest intense match op het WK tot nu toe. Taiwan, gekend om zijn vinnige, snelle, dynamische spel, maakte een vliegende start: 2-0 en 5-1. Pas in de 18e minuut kon België gelijkmaken: 12-12. Na enkele penalty's op een rij konden de Diamonds zelfs gaan rusten met een 12-13-voorsprong. Wie gedacht had dat de Belgen nu de match in handen zouden nemen, kwam bedrogen uit. Taiwan draaide in Q3 de rollen weer om. Bij 16-15 gingen we een spannend slotquarter in. Daarin zouden de Belgen nooit meer op voorsprong komen. België kwam 16-16 gelijk, maar keek dan weer tegen een kloof van 3 punten aan (20-17). Het publiek steunde de thuisploeg met meer dan vuur. Het dak ging eraf in de slotfase. De Diamonds kregen die kloof niet meer dicht, al deden ze meer dan hun best. Bij 20-19 miste België enkele fraaie schietkansen, waaronder een vrije pass. Een hard werkend Taiwan scoorde wel knap: 21-19. Een steal in de slotminuut deed de boeken toe, de wanhoopspogingen van de Belgen leidden tot niets meer. Op het vorige WK 4 jaar geleden werd het in dezelfde halve finale 20-19 voor België, nu viel het dubbeltje naar de andere kant.Taiwan was trouwens telkens goed voor brons op het WK 2011, 2015 en 2019.



Het was de meest intense match op het WK tot nu toe. Taiwan, gekend om zijn vinnige, snelle, dynamische spel, maakte een vliegende start: 2-0 en 5-1.



Pas in de 18e minuut kon België gelijkmaken: 12-12. Na enkele penalty's op een rij konden de Diamonds zelfs gaan rusten met een 12-13-voorsprong.



Wie gedacht had dat de Belgen nu de match in handen zouden nemen, kwam bedrogen uit. Taiwan draaide in Q3 de rollen weer om.



Bij 16-15 gingen we een spannend slotquarter in. Daarin zouden de Belgen nooit meer op voorsprong komen. België kwam 16-16 gelijk, maar keek dan weer tegen een kloof van 3 punten aan (20-17).



Het publiek steunde de thuisploeg met meer dan vuur. Het dak ging eraf in de slotfase.



De Diamonds kregen die kloof niet meer dicht, al deden ze meer dan hun best. Bij 20-19 miste België enkele fraaie schietkansen, waaronder een vrije pass. Een hard werkend Taiwan scoorde wel knap: 21-19.



Een steal in de slotminuut deed de boeken toe, de wanhoopspogingen van de Belgen leidden tot niets meer.



Op het vorige WK 4 jaar geleden werd het in dezelfde halve finale 20-19 voor België, nu viel het dubbeltje naar de andere kant.Taiwan was trouwens telkens goed voor brons op het WK 2011, 2015 en 2019.

clock 13:48 13 uur 48. Taiwan met voordeel slotquarter in. De Belgen kunnen hun voorsprong niet uitdiepen in het 3e kwart. Net voor de rust waren ze gelijk en voorgekomen (12-13), maar in Q3 maken ze maar 2 punten. Taiwan gooit er 4 binnen. Bij 16-15 belooft het slotquarter van 10 minuten razendspannend te worden.



Bij 16-15 belooft het slotquarter van 10 minuten razendspannend te worden.

clock 13:36 13 uur 36. België leidt bij de rust. Het zag er in het tweede kwart even benard uit voor België, dat 4 punten in het krijg stond (11-7). Maar dankzij goed verdedigen en onder meer 4 penalty's draaide het net voor de rust de rollen om: 12-13. . België leidt bij de rust Het zag er in het tweede kwart even benard uit voor België, dat 4 punten in het krijg stond (11-7). Maar dankzij goed verdedigen en onder meer 4 penalty's draaide het net voor de rust de rollen om: 12-13.

clock 13:34 13 uur 34. België moet achtervolgen. Het thuisteam, gesteund door een enthousiast publiek, begint als een bezetene aan de partij. Met snel en vinnig spel lopen ze 5-1 uit. België stuurt met een time-out wat bij, na het eerste kwart van 10 minuten staat er 7-4 op het bord.



België stuurt met een time-out wat bij, na het eerste kwart van 10 minuten staat er 7-4 op het bord.



clock 12:59 12 uur 59. Titelverdediger Nederland naar finale. Nederland heeft zich als eerste geplaatst voor de finale met een monsterzege tegen Tsjechië: 13-41. Bij de rust was het 6-25. In de finale wacht de winnaar van het duel tussen België en Taiwan. Sinds de eerste editie van het WK in 1978 ging elke finale tussen België en Nederland. Tien keer won Nederland, de Diamonds waren in 1991 voor eigen volk de beste. Tijdens het vorige WK in 2019 in Zuid-Afrika eindigde de Derby der Lage Landen op 31-18. Taiwan won de voorbije drie WK's het brons.



In de finale wacht de winnaar van het duel tussen België en Taiwan.



Sinds de eerste editie van het WK in 1978 ging elke finale tussen België en Nederland. Tien keer won Nederland, de Diamonds waren in 1991 voor eigen volk de beste.



Tijdens het vorige WK in 2019 in Zuid-Afrika eindigde de Derby der Lage Landen op 31-18. Taiwan won de voorbije drie WK's het brons.

clock 14:18 14 uur 18. Ik ben blij dat ik zonder gescheurde trommelvliezen het einde van de wedstrijd gehaald heb, want mijn tegenstreefster was onsportief luidruchtig wanneer ik in de aangeef kwam. Dat hebben ze tot in de huiskamer gehoord, krijg ik vanuit België door. Uitblinkster Joke Van Maldeghem. Ik ben blij dat ik zonder gescheurde trommelvliezen het einde van de wedstrijd gehaald heb, want mijn tegenstreefster was onsportief luidruchtig wanneer ik in de aangeef kwam. Dat hebben ze tot in de huiskamer gehoord, krijg ik vanuit België door. Uitblinkster Joke Van Maldeghem

clock 14:18 14 uur 18. Het was de spannendste match tot nu toe en ook erg fysiek, maar dat maakt het extra leuk. Het was een prima wedstrijd van ons, ik ben blij met het resultaat. Tegen Taiwan wordt het een heksenketel. Uitblinkster Joke Van Maldeghem. Het was de spannendste match tot nu toe en ook erg fysiek, maar dat maakt het extra leuk. Het was een prima wedstrijd van ons, ik ben blij met het resultaat. Tegen Taiwan wordt het een heksenketel. Uitblinkster Joke Van Maldeghem

clock 11:28 11 uur 28. België vlot voorbij Portugal naar laatste 4. België heeft vanochtend zijn ticket voor de halve finales van het WK op zak gestoken. De Belgian Diamonds waren een maatje te groot voor Portugal: 26-18. De Belgen stonden de hele match op voorsprong. Het werd snel 3-1, maar de Portugezen bleven aanklampen: 11-8 bij de rust. In het derde kwart sloegen de Diamonds een kloof van 6 punten (19-13), maar Portugal kwam terug tot 20-17. Na een time-out voor de Belgen maakten ze definitief het verschil. Joke Van Maldeghem maakte 6 punten, Lise Van Maldeghem 4. Lisa Pauwels en Jordan De Vogelaere telden allebei 3 punten. Bij de laatste 4 wacht morgen om 13.15 uur Belgische tijd gastland Taiwan, dat Suriname nipt wegzette met 14-12. In de tweede ronde klopte België Suriname en Hongarije. In de eerste ronde gingen Turkije en Hongkong vlot voor de bijl.



De Belgen stonden de hele match op voorsprong. Het werd snel 3-1, maar de Portugezen bleven aanklampen: 11-8 bij de rust. In het derde kwart sloegen de Diamonds een kloof van 6 punten (19-13), maar Portugal kwam terug tot 20-17.



Na een time-out voor de Belgen maakten ze definitief het verschil.



Joke Van Maldeghem maakte 6 punten, Lise Van Maldeghem 4. Lisa Pauwels en Jordan De Vogelaere telden allebei 3 punten.



Bij de laatste 4 wacht morgen om 13.15 uur Belgische tijd gastland Taiwan, dat Suriname nipt wegzette met 14-12.



In de tweede ronde klopte België Suriname en Hongarije. In de eerste ronde gingen Turkije en Hongkong vlot voor de bijl.

clock 12:47 12 uur 47. Het werd een fysieke wedstrijd tegen Surinamers die allemaal op hoog niveau in Nederland spelen. Ze kwamen op het terrein met een plan om ons af te stoppen, want ze hadden ongetwijfeld ook wel onze cijfers bestudeerd en vastgesteld dat ze ons geen vrije ruimte mochten geven. Jordan de Vogelaere. Het werd een fysieke wedstrijd tegen Surinamers die allemaal op hoog niveau in Nederland spelen. Ze kwamen op het terrein met een plan om ons af te stoppen, want ze hadden ongetwijfeld ook wel onze cijfers bestudeerd en vastgesteld dat ze ons geen vrije ruimte mochten geven. Jordan de Vogelaere

clock 10:59 10 uur 59. België - Suriname 15-8. Na klinkende zeges tegen Hongkong, Turkije en Hongarije hebben de Belgian Diamonds zich een eerste keer moeten inspannen tegen Suriname. Ze wonnen met 15-8. Vooral in de eerste minuten was het wat zoeken tegen de voormalige Nederlandse kolonie. Eens de kloof op het bord stond (6-1) was het vooral zaak om die vast te houden. De Belgen kozen voor de verdediging en hielden stand. Lise van Maldeghem, die in Nederland speelt bij PKC/Vertom, stapte als topscorer van het terrein met 4 doelpunten. Lisa Pauwels (Floriant) maakte er 3. Dankzij de 4e zege stoot België door naar de laatste 8. Morgen volgt een rustdag, daarna wacht Portugal in de kwartfinale.



Vooral in de eerste minuten was het wat zoeken tegen de voormalige Nederlandse kolonie. Eens de kloof op het bord stond (6-1) was het vooral zaak om die vast te houden. De Belgen kozen voor de verdediging en hielden stand.



Lise van Maldeghem, die in Nederland speelt bij PKC/Vertom, stapte als topscorer van het terrein met 4 doelpunten. Lisa Pauwels (Floriant) maakte er 3.



Dankzij de 4e zege stoot België door naar de laatste 8. Morgen volgt een rustdag, daarna wacht Portugal in de kwartfinale.

clock 10:43 10 uur 43. De Belgische basisploeg.

clock 10:41 10 uur 41. Hongarije was op zich een leukere tegenstrever met toch wat meer korfballend vermogen dan de eerste tegenstanders op dit WK. Amber Engels. Hongarije was op zich een leukere tegenstrever met toch wat meer korfballend vermogen dan de eerste tegenstanders op dit WK. Amber Engels

clock 09:53 09 uur 53. Amber Engels maakt 8 punten voor België.