Euro Hockey League: Léopold volgt dankzij Tom Boon het goede voorbeeld van Watducks

13 uur 26. Boon schiet Léopold naar tweede ronde. Na Watducks heeft ook Léopold zijn eerste wedstrijd gewonnen. Het had tegen Harvestehuder uit Duitsland genoeg aan 1 doelpunt om door te stoten naar de tweede ronde. Tom Boon maakte in het tweede kwart het enige doelpunt voor Léopold. De Duitsers zetten in de slotfase nog alles op alles door zonder doelman te spelen, maar de gelijkmaker viel niet meer. In de tweede en laatste kwalificatieronde neemt Léopold het op tegen Post SV uit Oostenrijk. .

Watducks neemt het in de 1/8e finales van de EHL op tegen Old Georgians. De Engelse kampioen won met ruime 5-1-cijfers van Mannheim, de club van de Argentijnse Duitser Gonzalo Peillat.

13 uur 57. Watducks zetten stap richting kwartfinales. De Waterloo Ducks, in 2019 nog eindwinnaar van de Euro Hockey League, proberen dit weekend een plek in de kwartfinales af te dwingen. De Belgische vicekampioen begon alvast goed met een 5-3-zege tegen de Ierse kampioen Banbridge. Net na de rust zag het er nog penibel uit voor de Watducks, bij een 1-2-achterstand en een strafbal voor de Ieren. Doelman Vandenbroucke bracht redding en lanceerde zo een reactie van de Belgen. Van 1-2 ging het naar 4-2, dankzij Rogeau, Depelsenaire en Charlet. Uiteindelijk werd het nog 5-3. In de volgende ronde neemt Waterloo het op tegen de Engelse kampioen All Georgians of de Duitse topclub Mannheim. .