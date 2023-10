BNXT League: Limburg blijft ook in inhaalmatch in Charleroi foutloos

clock 17:18

17 uur 18. Brussels stuurt Giants met nederlaag weer naar Antwerpen. Brussels heeft zondagmiddag de Antwerp Giants een eerste seizoensnederlaag aangesmeerd. De bekerwinnaar van vorig seizoen verloor in Neder-Over-Heembeek met 79-75. Bij de rust (39-39) was de wedstrijd nog volledig in balans, maar dankzij een sterk 3e quarter begon de thuisploeg met een bonus van 6 punten aan de laatste 10 minuten. In het slotkwart proefden de Giants nog even van de leiding, maar in de slotminuten trok Brussels alsnog het laken naar zich toe. Met 3 zeges uit 4 wedstrijden prijkt Brussels zo voorlopig op de 1e stek in de BNXT League. .