BEKIJK: Dramatische ontknoping voor Ghys/De Vylder! Duo grijpt in ultieme millimetersprint naast wereldtitel en wordt pas 4e

Robbe Ghys en Lindsay De Vylder verdedigden de Belgische eer vandaag in de ploegkoers. De Vylder haalde vorig jaar nog brons in dit nummer met Fabio Van Den Bossche, een medaille was dus een realistische doelstelling.

Het Belgische duo begon alvast sterk door in de eerste 2 sprints meteen de volle buit mee te graaien. Ze bleven meer dan de helft van de koers aan de leiding, ondanks aanvalspogingen van onder andere Groot-Brittannië en Denemarken.

In de sprints was het telkens Lindsay De Vylder die verbaasde. Zijn fenomenale versnellingen schonken België veel punten. Robbe Ghys diende vooral om tegenaanvallen te counteren.

Uiteindelijk kwam er een verschroeiende aanval van Nederland. Het duo Havik - Van Schip knalde weg van het peloton en nam de ene na de andere 5-punter. Het duurde iets te lang alvorens de Nederlanders gegrepen werden en zo kwamen zij met enkele punten voorsprong aan de leiding.

Alles moest beslist worden in de eindsprint waarbij dubbele punten worden toegekend. Robbe Ghys moest deze sprint voor zijn rekening nemen en leek België zelfs even de wereldtitel te schenken.

In een dramatische ontwikkeling gingen er echter nog 3 landen over, waardoor Ghys en De Vylder 4e eindigden.

10 centimeter, veel groter was het verschil tussen wereldkampioen en de 4e plek niet. Ghys klopte van frustratie zijn stuur bijna in twee, de vreugde in het Nederlandse kamp was enorm.

Het podium werd vervolledigd door Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland, dat dankzij winst in de eindsprint nog van plek 6 naar 3 sprong.