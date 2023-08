Union neemt het op tegen Lugano, Genk kan Cukaricki treffen in laatste voorronde Europa League

Union hoopt zijn succesvolle Europese campagne van vorig jaar te herhalen. Het springt dit seizoen pas in de laatste voorronde van de Europa League in de dans.

De tegenstander die nog in de weg ligt, is het Zwitserse Lugano. De ploeg eindigde vorig jaar als derde in zijn nationale competitie. Het moest enkel Young Boys en Genk-killer Servette voor zich dulden.



Na de uitschakeling in de voorronde van de Champions League door Servette is KRC Genk in de voorronde van de Europa League beland. Het moet eerst nog een dubbele confrontatie met Olympiakos uit Griekenland tot een goed einde brengen.



Lukt het de Genkies om dat klusje te klaren, botst het op de Serviërs van Čukarički in de laatste voorronde van de Europa League.

Genk treft zo oude bekende Mohamed Badamosi, die vroeger bij Kortrijk in de spits speelde, maar dat nu dus bij Čukarički doet.



De wedstrijden van de laatste Europa League-voorronde vinden plaats op 24 en 31 augustus. Union en Genk beginnen met een thuiswedstrijd.

De winnaars plaatsen zich voor de poulefase van de Europa League. Gaan Genk en Union er daarentegen uit in de play-offronde, dan is er nog de groepsfase van de Conference League als vangnet.