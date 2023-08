WK G-baanwielrennen: Sterke prestatie Verschaeren, Vromant kan zich niet plaatsen voor finale

clock 15:48 15 uur 48. Einde WK voor Belgen. De middagsessie zit erop en door de uitschakeling van Vromant dus ook het WK voor onze G-Belgen. Het werd een leerrijk WK met enkele sterke prestaties om op terug te blikken. Vandaag bevestigde Niels Verschaeren zijn sterke vorm met een 3e plaats in de 200m tijdrit met vliegende start. Hij krijgt echter geen medaille hiervoor omdat het deel uitmaakt van de omnium, waarin hij niet op het podium staat. Na zijn bronzen medaille eerder deze week wel weer een sterke prestatie. Ewoud Vromant mocht ten slotte het WK afronden voor de Belgen, hij kon zich met een 10e tijd niet kwalificeren voor de finale van de 1km tijdrit. Beide landgenoten verleggen nu hun focus naar de weg. . Einde WK voor Belgen De middagsessie zit erop en door de uitschakeling van Vromant dus ook het WK voor onze G-Belgen. Het werd een leerrijk WK met enkele sterke prestaties om op terug te blikken.



Vandaag bevestigde Niels Verschaeren zijn sterke vorm met een 3e plaats in de 200m tijdrit met vliegende start. Hij krijgt echter geen medaille hiervoor omdat het deel uitmaakt van de omnium, waarin hij niet op het podium staat. Na zijn bronzen medaille eerder deze week wel weer een sterke prestatie.



Ewoud Vromant mocht ten slotte het WK afronden voor de Belgen, hij kon zich met een 10e tijd niet kwalificeren voor de finale van de 1km tijdrit. Beide landgenoten verleggen nu hun focus naar de weg.

clock 15:30 15 uur 30. Vromant: "Op zo een kort nummer krijg je die start niet goedgemaakt". Vromant: "Op zo een kort nummer krijg je die start niet goedgemaakt"

clock 15:27 15 uur 27. Geen finale voor Ewoud Vromant. Zoals verwacht volstond de tijd van Vromant niet voor de finale. Hij eindigt 10e en ziet zijn WK zo vroegtijdig beëindigd.

clock 15:24 15 uur 24. De kwalificatierun van Ewoud Vromant op de kilometer. De kwalificatierun van Ewoud Vromant op de kilometer

clock 15:18 15 uur 18. Voorlopig 6e. Vromant start traag maar maakt dat goed. Hij komt op stoom en gaat zo naar een voorlopige 6e plaats. De topfavoriet komt echter nog in actie in de volgende heat, de kans op een finale lijkt dus klein.

clock 15:17 15 uur 17. Vromant staat klaar voor de start, hij rijdt in heat 7 van de 9. De beste 6 gaan door naar de finale.

clock 15:16 15 uur 16. Hopelijk krijgt dit nummer in de toekomst een medaille. Niels Verschaeren. Hopelijk krijgt dit nummer in de toekomst een medaille. Niels Verschaeren

clock 15:16 15 uur 16. Opgewekte Niels Verschaeren: "Tevreden met mijn prestatie". Een erg positieve Niels Verschaeren blikte bij onze reporter terug op zijn 200 meter: "Ik ben tevreden met mijn tijd, ik wist dat top 3 mogelijk was. Ik hoopte te winnen, jammer dat ik 1 tiende tekort kom. Al ben ik dus wel tevreden met mijn prestatie." "Ik wist van op de trainingen dat ik goed bezig was, het is dan ook leuk om persoonlijke records te rijden. Volgend jaar wil ik nog een stapje beter doen", richt hij zijn blik al op de toekomst. Verschaeren kreeg geen medaille voor zijn 3e plek, enkel het eindklassement van de omnium krijgt dat. "Als je in de top 3 staat hoop je wel op het podium te mogen. Hopelijk krijgt dit nummer in de toekomst wel een medaille. In de omnium zal het dit WK niet meer lukken."



"Ik wist van op de trainingen dat ik goed bezig was, het is dan ook leuk om persoonlijke records te rijden. Volgend jaar wil ik nog een stapje beter doen", richt hij zijn blik al op de toekomst.



Verschaeren kreeg geen medaille voor zijn 3e plek, enkel het eindklassement van de omnium krijgt dat. "Als je in de top 3 staat hoop je wel op het podium te mogen. Hopelijk krijgt dit nummer in de toekomst wel een medaille. In de omnium zal het dit WK niet meer lukken."





clock 15:15 15 uur 15. Verschaeren: “Wist dat het spannend zou zijn voor plaats 1”. Verschaeren: “Wist dat het spannend zou zijn voor plaats 1”

clock 14:58 14 uur 58. Ewoud Vromant wil naar finale. In het volgende nummer komt Ewoud Vromant in actie. Hij wil zich kwalificeren voor de finale van de 1km tijdrit.

clock 14:58 14 uur 58. Persoonlijk record en 3e plaats voor Niels Verschaeren op de 200m vliegende start. Persoonlijk record en 3e plaats voor Niels Verschaeren op de 200m vliegende start

clock 14:49 14 uur 49. Er gaat niemand meer onder de tijd van Verschaeren, hij behaalt dus een knappe 3e plaats. . Er gaat niemand meer onder de tijd van Verschaeren, hij behaalt dus een knappe 3e plaats.

clock 14:47 14 uur 47. 3e tijd voor Verschaeren. Verschaeren rijdt erg sterk en breekt zijn persoonlijk record. Hij rondt zijn 200m af in 10"682, goed voor een voorlopige 3e tijd. Een medaille in de totale omnium zit er helaas niet meer in.

clock 14:44 14 uur 44. Het is aan Verschaeren. Grote rivaal Blaine Hunt zet een kanontijd neer, Verschaeren moet zichzelf overstijgen om daar nog onder te gaan.

clock 14:43 14 uur 43. Tijdrijden ligt Verschaeren normaal wel, eerder haalde hij brons op de 1km tijdrit. . Tijdrijden ligt Verschaeren normaal wel, eerder haalde hij brons op de 1km tijdrit.

clock 14:37 14 uur 37. Niels Verschaeren sluit omnium af. De eerste Belg die in actie komt is Niels Verschaeren. Hij rondt zijn omnium af met de 200m tijdrit met vliegende start. Het is het enige nummers waarbij geen aparte medailles worden uitgedeeld, alleen de eindnotering van de omnium is van belang.



Het is het enige nummers waarbij geen aparte medailles worden uitgedeeld, alleen de eindnotering van de omnium is van belang.