WK G-baanwielrennen: Belgische renners sneuvelen allemaal in de kwalificaties

clock 23:52 23 uur 52. Geen Belgische uitschieters.



De 39-jarige Belg, de wereldkampioen van 2020, werd 7e in de kwalificaties nadat hij te kampen kreeg met een leegloper. Intussen reed zijn Franse concurrent een wereldrecord.



In dezelfde discipline kon ook Diederickx Schelfhout (MC3) zich niet plaatsen voor de finale. Schelfhout was 16e in de kwalificaties.



Louis Clincke en Jarno Thierens (MC4), Niels Verschaeren (MC5) en het duo Milan Thomas en Jonas Goeman (MB) raakten dan weer niet door de kwalificaties op de 4 km individuele achtervolging.

clock 23:51 23 uur 51. Ewoud Vromant: "Voelde leegloper al in 1e bocht".

clock 23:50 23 uur 50. Vromant: "Ben helemaal niks met 7e plaats". "Ik had een leegloper, ik voelde het al na de 1e bocht", zuchtte Ewoud Vromant na de kwalificaties in de 3 km individuele achtervolging. "Ik weet niet wat er gebeurd is. Hij moet al plat gestaan hebben bij de start." "Ik kon het wel houden en ik heb doorgereden tot het einde van de race, maar de tijd is er absoluut niet. Tegen beter weten in heb ik er nog het beste van proberen te maken. Maar met die 7e plaats ben ik helemaal niks." Vromant mikt dit WK wielrennen vooral nog op de tijdrit op de weg. "Daarin ben ik regerend wereldkampioen. Daar kijk ik nu vooral naar uit."



"Ik kon het wel houden en ik heb doorgereden tot het einde van de race, maar de tijd is er absoluut niet. Tegen beter weten in heb ik er nog het beste van proberen te maken. Maar met die 7e plaats ben ik helemaal niks."



Vromant mikt dit WK wielrennen vooral nog op de tijdrit op de weg. "Daarin ben ik regerend wereldkampioen. Daar kijk ik nu vooral naar uit."

clock 22:22 22 uur 22. Niels Verschaeren: "Geen extra zenuwen omdat ik eerste Belg was".

clock 22:21 22 uur 21. Niels Verschaeren: "Test met oog op zaterdag". Niels Verschaeren mocht woensdag als allereerste Belg de spits afbijten op het WK wielrennen. "Dat is leuk natuurlijk. Ik denk dat het een unieke ervaring is voor iedereen dat het hier een gemengd is", lachte onze landgenoot. Verschaeren werd op de 1e dag 14 in de achtervolging, niet zijn hoofddoel op dit WK. "Ik ben sprinter en kilometerrijder, dus voor mij was dit meer een test en een voorbereiding met het oog op zaterdag." "Het is wel een unieke ervaring dat iedereen hier door elkaar loopt en het is leuk om ook op wedstrijd eens kennis te maken met de valide renners. Het is eens iets anders."



Verschaeren werd op de 1e dag 14 in de achtervolging, niet zijn hoofddoel op dit WK. "Ik ben sprinter en kilometerrijder, dus voor mij was dit meer een test en een voorbereiding met het oog op zaterdag."



"Het is wel een unieke ervaring dat iedereen hier door elkaar loopt en het is leuk om ook op wedstrijd eens kennis te maken met de valide renners. Het is eens iets anders."

clock 22:15 22 uur 15. Remko Meeusen: "We hebben grote ambities met België".