Ewoud Vromant ruilt zijn regenboogtrui in voor een bronzen medaille in de tijdrit

clock 12:30

12 uur 30. Brons voor Ewoud Vromant. Ewoud Vromant heeft België een bronzen medaille bezorgd. In zijn tijdrit (C2) moest de titelverdediger alleen de Fransman Alexandre Leaute en de Australiër Darren Hicks voor zich dulden. Vromant was 25"40 trager dan wereldkampioen Leaute. Thibaud Thomanne klokte de 15e tijd. Vromant was in 2021 al goed voor zilver in de paralympische tijdrit in Tokio. Vorig jaar pakte Vromant goud in de tijdrit op het WK in het Canadese Baie-Comeau (Quebec). Zaterdag komt hij nog in actie in de wegrit, daarin was hij in 2022 goed voor brons. Vromant is de vierde medaillewinnaar op het WK paracycling. Woensdag veroverden Tim Celen (T2) en Maxime Hordies (H1) zilver in de tijdrit op de weg. Niels Verschaeren (C5) pakte vorige week op de piste in Glasgow brons op de kilometer. .