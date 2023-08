Wielertransfers: Deens rondetalent naar Astana, Patrick Konrad kiest voor Lidl-Trek

clock 10:37 10 uur 37. Patrick Konrad versterkt klimtrein Lidl-Trek. Tao Geoghegan Hart trok met klassemenstambities naar Lidl-Trek en de ploeg wil de Britse kopman daar in ondersteunen. Met de 31-jarige Patrick Konrad voegen ze heel wat klimervaring toe. De Oostenrijker won een rit in de Tour en is tweevoudig nationaal kampioen. Bovendien eindigde hij twee keer in de top 10 van de Giro. Hij tekent voor twee seizoenen bij Lidl-Trek. . Patrick Konrad versterkt klimtrein Lidl-Trek Tao Geoghegan Hart trok met klassemenstambities naar Lidl-Trek en de ploeg wil de Britse kopman daar in ondersteunen. Met de 31-jarige Patrick Konrad voegen ze heel wat klimervaring toe. De Oostenrijker won een rit in de Tour en is tweevoudig nationaal kampioen. Bovendien eindigde hij twee keer in de top 10 van de Giro. Hij tekent voor twee seizoenen bij Lidl-Trek.



Charmig verruilt Uno-X voor Astana. Anthon Charmig gaat na 2 jaar bij Uno-X zijn geluk beproeven bij Astana. In zijn debuutseizoen bij de Noren was hij meteen goed voor een zege in de Ronde van Oman. Dit jaar maakte hij zijn debuut in de Tour. "Ik ben klaar om de kopmannen te helpen, maar ook om persoonlijke resultaten te halen", zei hij. "Het team heeft al heel wat Deense talenten laten slagen, ik hoop de volgende te zijn."



"Ik ben klaar om de kopmannen te helpen, maar ook om persoonlijke resultaten te halen", zei hij. "Het team heeft al heel wat Deense talenten laten slagen, ik hoop de volgende te zijn."

Huby, Bagioli en Barguil. Of ze het met z'n allen hadden afgesproken, lijkt ons weinig waarschijnlijk, maar om 11 u hebben enkele ploegen tegelijk een transfer aangekondigd. Antoine Huby (22) is de nieuwste aanwinst van Soudal-Quick Step. De Fransman werd dit voorjaar 2e in Luik-Bastenaken-Luik, won de Vredeskoers en heeft ook een verleden in het veld. "We volgen hem al een tijdje", zegt de ploegpatron. "Hij is klaar om prof te worden. We laten hem rustig groeien en zijn benieuwd hoe zijn kwaliteiten als puncher ontwikkelen." Bij de ploeg van Patrick Lefevere zwaaien ze Andrea Bagioli uit. De 24-jarige Italiaanse puncher trekt naar Lidl-Trek. "Dit is een mooi project. Ik wil het vertrouwen van dit team winnen om zo meer vrijheid te krijgen in de koersen die me liggen", reageert Bagioli. Bij DSM halen ze een oude bekende aan boord: Warren Barguil is er weer geland na een eerdere passage tussen 2013 en 2017. Hij won bij het toenmalige Giant en Sunweb ritten in de Tour en de Vuelta.

Promotie van 3 jonkies bij Soudal-Quick Step. Soudal-Quick Step voegt 3 jonge Belgen toe aan zijn selectie: Gil Gelders (2 jaar), William Junior Lecerf (3 jaar) en Warre Vangheluwe (2 jaar) maken de overstap van de opleidingsploeg. De 20-jarige Gelders won dit seizoen Gent-Wevelgem bij de beloften en een rit in de Giro Next Gen. Hij werd ook 2e in Parijs-Roubaix en 7e in Luik-Bastenaken-Luik. Lecerf (20) is een klimtalent. Hij werd 8e in de Giro voor beloften. Vangheluwe (22) won dit jaar onder meer Gullegem Koerse. "Deze transfers bewijzen het uitstekende werk in onze jongerenploeg", zegt CEO Patrick Lefevere. "Ze hebben allemaal veel potentieel."

Laurens Huys kiest vol voor avontuur op Franse wegen. De 24-jarige Laurens Huys trekt de deur van Intermarché-Wanty-Gobert achter zich dicht na twee jaar bij de Belgische formatie. Hij kiest voor een avontuur bij Franse ploeg Arkéa-Samsic vanaf januari. "We hebben hele goede koersen in België, met mooie klassiekers en aardig wat monumenten, maar de Franse kalender is buitengewoon, met zijn de mooiste rittenkoersen op de kalender", klinkt hij enthousiast op de website van het team.

Tao Geoghegan Hart wil bij Lidl-Trek grote rondes winnen. Lidl-Trek heeft een absolute kopman aangetrokken voor de grote rondes. Tao Geoghegan Hart, de winnaar van de Giro in 2020, komt over van de Ineos Grenadiers en tekent voor drie jaar. Ook dit jaar mikte de 28-jarige Brit op het eindpodium in Italië, maar een zware val gooide roet in het eten. "Na 7 jaar bij dezelfde ploeg kijk je met veel verschillende emoties naar een nieuwe uitdaging in 2024. Ik kijk enorm uit naar dit nieuwe hoofdstuk. Het team heeft grote doelen en ik ben enorm gemotiveerd. Ik ben benieuw welke geschiedenis we samen kunnen schrijven."



"Na 7 jaar bij dezelfde ploeg kijk je met veel verschillende emoties naar een nieuwe uitdaging in 2024. Ik kijk enorm uit naar dit nieuwe hoofdstuk. Het team heeft grote doelen en ik ben enorm gemotiveerd. Ik ben benieuw welke geschiedenis we samen kunnen schrijven."

Ide Schelling naar Astana. Na vier jaar bij BORA-hansgrohe zoekt Ide Schelling begin volgend seizoen Kazachse oorden op. Bij Astana ondertekende hij een overeenkomst voor twee seizoenen. De 25-jarige Nederlander staat bekend als een klimmer en won eerder dit jaar een rit in de Ronde van het Baskenland en in de Ronde van Slovenië.

Intermarché strikt jonge Vito Braet van Flanders-Baloise. Vito Braet verlaat na dit seizoen Team Flanders-Baloise voor WorldTour-formatie Intermarché-Circus-Wanty. Hij ondertekende er een contract voor twee seizoenen, zo werd woensdag bekendgemaakt. De 22-jarige Braet is aan zijn tweede seizoen bij zijn huidige team bezig. Voordien kwam hij uit voor de opleidingsploeg van het toenmalige Lotto-Soudal. Op zijn palmares staan al wat ereplaatsen, onder meer in Le Samyn (9e). Daarnaast werd hij ook een keertje derde in een etappe in de Ronde van Hongarije.



De 22-jarige Braet is aan zijn tweede seizoen bij zijn huidige team bezig. Voordien kwam hij uit voor de opleidingsploeg van het toenmalige Lotto-Soudal. Op zijn palmares staan al wat ereplaatsen, onder meer in Le Samyn (9e). Daarnaast werd hij ook een keertje derde in een etappe in de Ronde van Hongarije.

Amerikaans geweld voor Soudal-Quick Step. Ethan Vernon vertrekt, Luke Lamperti schuift aan bij Soudal-Quick Step. De 20-jarige Amerikaan is een van de goudklompjes bij de beloften. Hij komt over van Trinity Racing en tekende voor 2 jaar. Lamperti is een snelle vogel met een voorliefde voor de klassiekers."We volgden Luke al een tijdje", klinkt het bij CEO Patrick Lefevere. "We zijn dan ook verheugd dat hij ons team gekozen heeft om de stap naar het profwielrennen te zetten." "Hij heeft veel potentieel en een voorliefde voor de klassiekers, dan zit je bij ons op de juiste plaats. Bij de U23 is hij een van de meest getalenteerde renners."



Ethan Vernon weg bij Soudal-Quick Step. Israel-Premier Tech heeft met Ethan Vernon een nieuwe sprinter beet. De Brit, die deze week nog de afvalling won op het WK in Glasgow, verlaat Soudal-Quick Step. Vernon zat bij de ploeg van Patrick Lefevere gevangen achter Fabio Jakobsen en Tim Merlier. "Ik wil een van de beste sprinters worden", duidt hij zijn ambitie bij zijn driejarig contract.

Jonathan Milan naar Lidl-Trek. Lidl-Trek heeft met zijn verhoogd budget een eerste keer toegeslagen. Jonathan Milan verhuist van Bahrain Victorious naar de ploeg van onder meer Jasper Stuyven. Hij tekent voor 3 jaar. De 22-jarige Milan beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak. Hij won een etappe in de Giro en pakte er ook de paarse puntentrui. "We volgen hem al een tijdje", zegt ploegmanager Luca Guercilena. "Zijn prestaties in de Giro bevestigen al zijn talent. We geloven dat hij nog veel meer kan bereiken." "Ik ben vol vertrouwen dat ik de juiste keuze maak", zegt Milan over zijn transfer. "Ik wil hier resultaten boeken."

Groupama-FDJ kiest voor Noorse en Franse versterking. Ploegbaas Marc Madiot geeft aan dat hij geen nieuwe leiders als vervangers van Arnaud Démare en Thibaut Pinot zal aantrekken. Hij geeft het vertrouwen aan de vele jonkies die sinds begin dit jaar prof zijn geworden.

