Transfers binnenland: STVV importeert een Japanse magiër, SK Beveren wuift Vukotic uit

clock 13:19 13 uur 19. SK Beveren wuift recordhouder Vukotic na 5 jaar uit. Centrale verdediger Aleksandar Vukotic slaat na 5 seizoenen op de Freethiel een nieuwe weg in, meldt de tweedeklasser uit het Waasland. De 27-jarige Serviër was einde contract in Beveren. "Aleksandar Vukotic heeft besloten om dichter bij huis aan de slag te gaan. De club begrijpt deze beslissing en wenst hem veel succes toe in de toekomst", klinkt het op de website. Beveren haalde hem bij de Bosnische eersteklasser FK Krupa. Al snel groeide de boomlange Serviër (2,02m) in het elftal van toenmalig trainer Yannick Ferrera uit tot een sterkhouder in de defensie. Zo miste hij geen enkele minuut in zijn eerste seizoen in 1A. Twee seizoenen later zakte hij samen met de club naar de Challenger Pro League. Dit seizoen miste Beveren dan weer net de terugkeer naar de Belgische hoogste klasse. In vijf seizoenen kwam Vukotic 138 keer in actie voor Beveren, een record voor de club. De precieze bestemming van de verdediger is nog niet bekend.



"Aleksandar Vukotic heeft besloten om dichter bij huis aan de slag te gaan. De club begrijpt deze beslissing en wenst hem veel succes toe in de toekomst", klinkt het op de website.



Beveren haalde hem bij de Bosnische eersteklasser FK Krupa. Al snel groeide de boomlange Serviër (2,02m) in het elftal van toenmalig trainer Yannick Ferrera uit tot een sterkhouder in de defensie. Zo miste hij geen enkele minuut in zijn eerste seizoen in 1A.



Twee seizoenen later zakte hij samen met de club naar de Challenger Pro League. Dit seizoen miste Beveren dan weer net de terugkeer naar de Belgische hoogste klasse.



In vijf seizoenen kwam Vukotic 138 keer in actie voor Beveren, een record voor de club. De precieze bestemming van de verdediger is nog niet bekend.

clock 13:18 Vukotic (l) schreeuwt het uit. 13 uur 18. Vukotic (l) schreeuwt het uit.

clock 12:27 12 uur 27. STVV stelt een nieuwe Japanner voor. In Sint-Truiden blijven ze Japanners importeren. De nieuwste aanwinst van STVV heet Ryotaro Ito. De 25-jarige voormalige Japanse jeugdinternational is een aanvallende middenvelder en heeft als bijnaam "de Magiër". Hij komt over van Albirex Niigata.

De 25-jarige voormalige Japanse jeugdinternational is een aanvallende middenvelder en heeft als bijnaam "de Magiër". Hij komt over van Albirex Niigata.



clock 18:50 18 uur 50. Wellenreuther definitief naar Feyenoord. Feyenoord neemt Timon Wellenreuther definitief over van Anderlecht. De Duitse doelman werd afgelopen seizoen al gehuurd door de Nederlandse kampioen, voor wie hij 9 matchen speelde. Die aankoopoptie in het huurcontract wordt nu gelicht. Wellenreuther tekent in Rotterdam een contract voor 2 seizoenen.

clock 14:21 14 uur 21. Belofte-international Siquet extra jaar bij Cercle. Hugo Siquet speelt ook volgend seizoen voor Cercle Brugge. De Belgische belofte-international wordt voor één extra seizoen gehuurd van Freiburg, zo maakte de club vrijdag bekend. De 20-jarige rechtsachter werd in januari op huurbasis overgenomen van de Duitse club en was in veertien competitiewedstrijden goed voor twee goals en twee assists. Siquet ziet zijn huurperiode nu verlengd worden en zal dus ook volgend seizoen de kleuren van Cercle Brugge verdedigen. Siquet is een jeugdproduct van Standard en mocht in november 2020 zijn debuut maken in het eerste elftal. In januari 2022 maakte hij de overstap naar Freiburg waar hij zich niet wist door te zetten. Jacky Mathijssen nam Siquet vrijdag op in zijn 23-koppige selectie voor het EK voor beloften in Georgië en Roemenië (21 juni - 8 juli).



De 20-jarige rechtsachter werd in januari op huurbasis overgenomen van de Duitse club en was in veertien competitiewedstrijden goed voor twee goals en twee assists. Siquet ziet zijn huurperiode nu verlengd worden en zal dus ook volgend seizoen de kleuren van Cercle Brugge verdedigen.



Siquet is een jeugdproduct van Standard en mocht in november 2020 zijn debuut maken in het eerste elftal. In januari 2022 maakte hij de overstap naar Freiburg waar hij zich niet wist door te zetten.



Jacky Mathijssen nam Siquet vrijdag op in zijn 23-koppige selectie voor het EK voor beloften in Georgië en Roemenië (21 juni - 8 juli).

clock 17:34 17 uur 34. Teixeira (STVV) keert terug naar eigen land. STVV heeft afscheid genomen van Jorge Teixeira. De Portugese verdediger keert terug naar zijjn vaderland en gaat spelen bij tweedeklasser Aves Futebol Sad. De 36-jarige Teixeira verbleef 6 seizoenen op Stayen. "Hij was een speler op wie je altijd kon rekenen", meldt STVV. In 139 wedstrijden stond hij in totaal maar liefst 11.303 minuten op het veld voor STVV. Daarin scoorde hij 6 goals. "Ook naast het veld was hij een publiekslieveling", schrijft STVV. "Niet in het minst bij de vrouwelijke aanhang, die hem onlangs nog tot Mister STVV (de knapste STVV-speler) verkoos."



De 36-jarige Teixeira verbleef 6 seizoenen op Stayen. "Hij was een speler op wie je altijd kon rekenen", meldt STVV.



In 139 wedstrijden stond hij in totaal maar liefst 11.303 minuten op het veld voor STVV. Daarin scoorde hij 6 goals.



"Ook naast het veld was hij een publiekslieveling", schrijft STVV. "Niet in het minst bij de vrouwelijke aanhang, die hem onlangs nog tot Mister STVV (de knapste STVV-speler) verkoos."

clock 15:12 15 uur 12. Eerste zomeraanwinst voor KAA Gent. KAA Gent heeft met Keegan Jelacic zijn eerste nieuwkomer voor volgend seizoen te pakken. De 20-jarige Australiër ondertekende een contract voor 3 seizoenen. Jelacic komt over van Perth Glory, bij wie hij dit seizoen zijn eerste minuten in de Australische eerste klasse kon verzamelen. In totaal was de middenvelder in 22 wedstrijden goed voor twee goals en vier assists. "We zijn heel blij met de komst van Keegan Jelacic. Keegan is een mobiele en dynamische speler met een sterke technische basis. Tijdens zijn doorbraakseizoen in de Australische A-League werd hij op meerdere aanvallende posities ingezet", weet hoofdscout Samuel Cardenas.

Jelacic komt over van Perth Glory, bij wie hij dit seizoen zijn eerste minuten in de Australische eerste klasse kon verzamelen. In totaal was de middenvelder in 22 wedstrijden goed voor twee goals en vier assists.

"We zijn heel blij met de komst van Keegan Jelacic. Keegan is een mobiele en dynamische speler met een sterke technische basis. Tijdens zijn doorbraakseizoen in de Australische A-League werd hij op meerdere aanvallende posities ingezet", weet hoofdscout Samuel Cardenas.



clock 10:23 10 uur 23. Titularis Bauer verlaat STVV. De Duitse verdediger Robert Bauer zet zijn carrière verder in Saoedi-Arabië bij Al Tai. Dat maakte hij zelf bekend op sociale media. De 28-jarige Bauer was de voorbije twee seizoenen een vaste waarde bij Sint-Truiden. Hij liet eerder dit seizoen al weten zijn contract op Stayen niet te willen verlengen. Bauer streek in september 2021 neer in Sint-Truiden. Hij speelde sindsdien 49 wedstrijden voor de Kanaries, waarin hij een keer scoorde en een assist gaf. Onder zijn landgenoot Bernd Hollerbach als coach was Bauer steevast een titularis in het centrale drietal in de defensie. Al Tai staat momenteel achtste in de tussenstand van de Saoedische Premier League. Er zijn nog twee speeldagen af te werken. Met Guy Mbenza (ex-Cercle Brugge en Antwerp), Collins Fai (ex-Standard) en Knowledge Musona (ex-Oostende, Anderlecht, Lokeren en Eupen) staan er al enkele oude bekenden van de Jupiler Pro League op de loonlijst.



Bauer streek in september 2021 neer in Sint-Truiden. Hij speelde sindsdien 49 wedstrijden voor de Kanaries, waarin hij een keer scoorde en een assist gaf. Onder zijn landgenoot Bernd Hollerbach als coach was Bauer steevast een titularis in het centrale drietal in de defensie.

Al Tai staat momenteel achtste in de tussenstand van de Saoedische Premier League. Er zijn nog twee speeldagen af te werken. Met Guy Mbenza (ex-Cercle Brugge en Antwerp), Collins Fai (ex-Standard) en Knowledge Musona (ex-Oostende, Anderlecht, Lokeren en Eupen) staan er al enkele oude bekenden van de Jupiler Pro League op de loonlijst.

clock 13:32 13 uur 32. Oulare zet carrière voort bij Lierse K. Obbi Oulare promoveerde met RWDM naar de eerste klasse, maar stijgt niet mee. De 27-jarige spits, die 1,5 jaar gehuurd werd van de Engelse club Barnsley, miste door een gescheurde kruisband bijna het hele seizoen. Hij speelde maar 12 minuten mee. De komende 2 seizoenen zal de ex-spits van o.a. Club Brugge, Antwerp en Standard zijn geluk beproeven in Lier. Lierse K. nam hem over van Barnsley en legde hem voor 2 seizoenen vast.



De komende 2 seizoenen zal de ex-spits van o.a. Club Brugge, Antwerp en Standard zijn geluk beproeven in Lier. Lierse K. nam hem over van Barnsley en legde hem voor 2 seizoenen vast.

clock 19:01 19 uur 01. Romeo Vermant blijft tot 2026 bij Club Brugge. Club Brugge heeft het contract van Romeo Vermant opengebroken tot 2026. Vermant (19) speelt sinds 2009 bij Club Brugge en stroomde in via de U7. Hij doorliep alle jeugdreeksen en maakte uiteindelijk zijn profdebuut in 2021 toen Club NXT voor het eerst in 1B aantrad. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt waardoor hij halverwege dit seizoen definitief mocht aansluiten bij de A-kern en debuteerde op Kortrijk. Afgelopen weekend gaf de aanvaller nog de assist op de 2-0 van Nielsen tegen Antwerp. Romeo is de zoon van ex-Clubspeler Sven Vermant. Ook zijn grootvader Eric Van Vyve en overgrootvader Marcel Van Vyve speelden in de Club-kleuren. Nu ziet hij zijn goede prestaties beloond worden met een contract tot 2026 bij Club.

clock 16:54 16 uur 54. Charleroi heeft Sloveense rechtsbuiten beet. Sporting Charleroi heeft vanmiddag de 23-jarige Sloveen Zan Rogelj binnengehaald. Hij komt over van het Oostenrijkse WSG Tirol. Rogelj is een rechtsbuiten die ook op rechtsachter uit de voeten kan. Afgelopen seizoen maakte de flankaanvaller drie goals en gaf hij één assist in 28 wedstrijden. Hij heeft ook al drie optredens voor de nationale ploeg van Slovenië achter zijn naam staan. De jonge winger tekende een contract tot juni 2027.





