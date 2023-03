Emma Plasschaert tuimelt op slotdag EK zeilen nog van podium, William De Smet 5e

clock 16:48 16 uur 48. Baaldag voor Plasschaert, De Smet wordt 5e. Emma Plasschaert is op de slotdag van het EK nog van de 2e naar de 9e plaats (7e Europese) getuimeld door 3 flauwe races (21e, 22e en 23e plaats). Geen eerste Europese titel dus voor Plasschaert. Het goud ging naar de Nederlandse Marit Bouwmeester, die in de laatste race al nagenoeg zeker was van de titel. Het is de 3e Europese titel voor Bouwmeester, die ook al olympisch kampioene en 4 keer wereldkampioene werd. Bij de mannen van de ILCA7-klasse zorgde William De Smet voor een mooi resultaat. Met een 5e, 11e en 10e plaats eindigt hij als 7e, of als 5e als je de niet-Europeanen (onder wie Matt Wearn, de echtgenoot van Plasschaert) niet meetelt. . Baaldag voor Plasschaert, De Smet wordt 5e Emma Plasschaert is op de slotdag van het EK nog van de 2e naar de 9e plaats (7e Europese) getuimeld door 3 flauwe races (21e, 22e en 23e plaats). Geen eerste Europese titel dus voor Plasschaert.



Het goud ging naar de Nederlandse Marit Bouwmeester, die in de laatste race al nagenoeg zeker was van de titel. Het is de 3e Europese titel voor Bouwmeester, die ook al olympisch kampioene en 4 keer wereldkampioene werd.



Bij de mannen van de ILCA7-klasse zorgde William De Smet voor een mooi resultaat. Met een 5e, 11e en 10e plaats eindigt hij als 7e, of als 5e als je de niet-Europeanen (onder wie Matt Wearn, de echtgenoot van Plasschaert) niet meetelt.

clock 17-03-2023 17-03-2023.

clock 20:16 20 uur 16. Plasschaert gaat slotdag in op 2e plek. Emma Plasschaert heeft haar 2e plek heroverd op de voorlaatste dag van het EK zeilen in de ILCA-klasse. In het Italiaanse Andora zeilde de 29-jarige Oostendse naar een 9e plek in de 7e race en een 14e plek in de 8e race. Dat laatste resultaat is haar slechtste prestatie tot nu toe en telt dus niet mee in het klassement. Plasschaert gaat zo de slotdag in als 2e met 26 punten, twee meer dan leidster Marit Bouwmeester. De 34-jarige Nederlandse was al 4 keer wereldkampioen en 1 keer olympisch kampioen. De Griekse Vasileia Karachaliou, die nu voor Portugal zeilt, en de Deense Anne-Marie Rindom volgen op 29 punten. Eline Verstraelen staat 45e met 171 punten. . Plasschaert gaat slotdag in op 2e plek Emma Plasschaert heeft haar 2e plek heroverd op de voorlaatste dag van het EK zeilen in de ILCA-klasse. In het Italiaanse Andora zeilde de 29-jarige Oostendse naar een 9e plek in de 7e race en een 14e plek in de 8e race. Dat laatste resultaat is haar slechtste prestatie tot nu toe en telt dus niet mee in het klassement.



Plasschaert gaat zo de slotdag in als 2e met 26 punten, twee meer dan leidster Marit Bouwmeester. De 34-jarige Nederlandse was al 4 keer wereldkampioen en 1 keer olympisch kampioen.



De Griekse Vasileia Karachaliou, die nu voor Portugal zeilt, en de Deense Anne-Marie Rindom volgen op 29 punten.



Eline Verstraelen staat 45e met 171 punten.

clock 16-03-2023 16-03-2023.

clock 19:00 19 uur . Plasschaert speelt plaatsje kwijt. Zeilster Emma Plasschaert heeft woensdag in het Italiaanse Andora (Ligurië) een plaatsje moeten prijsgeven op het EK ILCA 6. Er werden drie regatta's gevaren op de derde dag. Plasschaert won de laatste daarvan, maar moest in de andere twee vrede nemen met een vijfde en een derde plaats. Met 12 punten volgt ze na zes regatta's op vier punten van de Portugese Vasileia Karachaliou en één punt van de Nederlandse Marit Bouwmeester. Eline Verstraelen is met 100 punten 40e, na een 40e, 6e een een 19e plaats op woensdag. Laura Bouckaert (282 ptn) is 111e en voorlaatste. Zij kwam woensdag maar voor één van de drie regatta's aan de start en haalde daarin de finish niet. Bij de mannen is Anders Bultynck (114 ptn) na zeven regatta's 18e, Brecht Zwaenepoel (201) 38e en Maarten Boot (217) 42e. In de ILCA 7 is William De Smet met 50 punten 21e. . Plasschaert speelt plaatsje kwijt Zeilster Emma Plasschaert heeft woensdag in het Italiaanse Andora (Ligurië) een plaatsje moeten prijsgeven op het EK ILCA 6. Er werden drie regatta's gevaren op de derde dag. Plasschaert won de laatste daarvan, maar moest in de andere twee vrede nemen met een vijfde en een derde plaats.

Met 12 punten volgt ze na zes regatta's op vier punten van de Portugese Vasileia Karachaliou en één punt van de Nederlandse Marit Bouwmeester.

Eline Verstraelen is met 100 punten 40e, na een 40e, 6e een een 19e plaats op woensdag. Laura Bouckaert (282 ptn) is 111e en voorlaatste. Zij kwam woensdag maar voor één van de drie regatta's aan de start en haalde daarin de finish niet.

Bij de mannen is Anders Bultynck (114 ptn) na zeven regatta's 18e, Brecht Zwaenepoel (201) 38e en Maarten Boot (217) 42e. In de ILCA 7 is William De Smet met 50 punten 21e.







clock 18:43 18 uur 43.

clock 15-03-2023 15-03-2023.

clock 19:07 19 uur 07.

clock 18:56 18 uur 56. Emma Plasschaert staat na afloop van de tweede competitiedag op het Europees kampioenschap nog steeds op de tweede plaats. Maandag zeilde Plasschaert naar een tweede plek in de eerste wedstrijd. Dinsdag werd ze vijfde in de tweede en won ze de derde. Met 8 punten heeft Plasschaert een punt meer dan de Portugese Vasileia Karachaliou. De Deense Anne-Marie Rindom is derde met 9 punten. . Emma Plasschaert staat na afloop van de tweede competitiedag op het Europees kampioenschap nog steeds op de tweede plaats. Maandag zeilde Plasschaert naar een tweede plek in de eerste wedstrijd. Dinsdag werd ze vijfde in de tweede en won ze de derde. Met 8 punten heeft Plasschaert een punt meer dan de Portugese Vasileia Karachaliou. De Deense Anne-Marie Rindom is derde met 9 punten.



clock 14-03-2023 14-03-2023.

clock 20:10 20 uur 10. Plasschaert wordt 2e in 1e race. Gisteren kon er niet gezeild worden op het EK. De reden? Te weinig wind. En ook vandaag kon er maar 1 race afgewerkt worden. Daarin werd Emma Plasschaert tweede. In de gele groep moest onze landgenote enkel de Poolse titelverdedigster Agata Barwinska laten voorgaan. Eline Verstraelen werd 41e. De race van de rode groep, met Laura Bouckaert, werd uiteindelijk geannuleerd vanwege een gps-probleem. Dinsdag zal die opnieuw gezeild worden. Bij de mannen won Anders Bultynck de enige race van de dag. Maarten Boot werd 25e, Brecht Zwaenepoel 66e. . Plasschaert wordt 2e in 1e race Gisteren kon er niet gezeild worden op het EK. De reden? Te weinig wind. En ook vandaag kon er maar 1 race afgewerkt worden. Daarin werd Emma Plasschaert tweede.

In de gele groep moest onze landgenote enkel de Poolse titelverdedigster Agata Barwinska laten voorgaan. Eline Verstraelen werd 41e. De race van de rode groep, met Laura Bouckaert, werd uiteindelijk geannuleerd vanwege een gps-probleem. Dinsdag zal die opnieuw gezeild worden.

Bij de mannen won Anders Bultynck de enige race van de dag. Maarten Boot werd 25e, Brecht Zwaenepoel 66e.

clock 13-03-2023 13-03-2023.