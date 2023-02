Zwarte Duivels krijgen een pak slaag van Portugal in Europe Championship rugby

clock 22:21

22 uur 21. België opent met een zware nederlaag. De Belgische rugbymannen zijn met een 54-17-nederlaag in en tegen Portugal begonnen aan het nieuwe seizoen van de Europe Championship, het eerste niveau onder het Zeslandentoernooi. Bij de rust gaf het scorebord 26-10 aan in het Estadio Nacional in Lissabon. Volgende week zaterdag ontvangen de Zwarte Duivels Roemenië, dat met 67-27 won van Polen. In 2022 dwongen de Zwarte Duivels de promotie af naar de Europe Championship door de eindzege te pakken in de Europe Trophy, het derde Europese niveau. Ze keerden zo na een jaar afwezigheid al terug naar de Six Nations B. De Rugby Europe Championship werd uitgebreid van zes naar acht ploegen. Die zijn in twee poules ondergebracht. België is in groep B ingedeeld met Portugal, Roemenië en Polen. In groep A zitten Georgië, Nederland, Spanje en Duitsland. De eerste twee van elke groep stoten door naar de halve finales. De nummers drie en vier spelen klassementswedstrijden. De poules liggen gedurende twee jaar vast. De ploeg die laatste is op de cumulatieve tweejarige ranking degradeert naar de Trophy-divisie. .