Frankrijk komt tegen stug Italië met de schrik vrij in Zeslandentoernooi

clock 18:23 18 uur 23. Frankrijk komt goed weg. Frankrijk is aan een drama ontsnapt in het Zeslandentoernooi. Dankzij een late try kon de titelverdediger toch winnen van Italië: 24-29. Pas in de slotfase kon Matthieu Jalibert een achterstand ombuigen in een voorsprong. Zaterdag staat de topper Ierland-Frankrijk op het programma.

clock 20:46 Een fenomenale try van de Schot Duhan van der Merwe. 20 uur 46.

clock 20:43 20 uur 43. Schotland troeft Engeland af. Engeland en Schotland hebben de toeschouwers op Twickenham verwend met een heerlijke wedstrijd. Schotland trok uiteindelijk aan het langste eind nadat het moest achtervolgen (20-12 en 23-19) en de achterstand nog kon ombuigen in een zege: 23-29. Het is de derde zege op een rij voor Schotland tegen Engeland in het Zeslandentoernooi.

clock 20:38 20 uur 38. Ierland opent met vlotte zege in Wales. Ierland was een maatje te groot voor Wales. Bij de rust had Ierland zijn schaapjes al op het droge (3-27), na de pauze werd er in Cardiff niet zo veel meer gescoord: 10-34 was de eindstand.

