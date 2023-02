Enkel ongenaakbare Suzanne Schulting houdt Hanne Desmet van goud op WB-manche

clock 16:59 16 uur 59. Estafetteploeg wint B-finale. Minder dan een halfuur na haar zilveren medaille moest Hanne Desmet opnieuw vol aan de bak in de B-finale van de gemengde estafette over 2.000 meter. En dat deden de Belgen heel goed. Met een knappe inhaalbeweging loodste Stijn Desmet België naar de zege, zo blijft België derde in de WB-stand. . Estafetteploeg wint B-finale Minder dan een halfuur na haar zilveren medaille moest Hanne Desmet opnieuw vol aan de bak in de B-finale van de gemengde estafette over 2.000 meter. En dat deden de Belgen heel goed. Met een knappe inhaalbeweging loodste Stijn Desmet België naar de zege, zo blijft België derde in de WB-stand.

clock 16:28 16 uur 28. Hanne Desmet eindigt 2e op 1.000 meter. Hanne Desmet heeft haar medaillekast uitgebreid met een zilveren plak op de 1.000 meter. De Belgische lag bijna de hele race op kop, maar moest in de voorlaatste ronde Suzanne Schulting laten passeren: goud voor de Nederlandse, zilver voor Desmet. Schulting is dit seizoen ongenaakbaar op de 1.000 meter, het was al haar vierde zege. Voor Desmet is het de eerste podiumplaats op die afstand, op de 1.500 meter stond ze wel al 2 keer op het podium. . Hanne Desmet eindigt 2e op 1.000 meter Hanne Desmet heeft haar medaillekast uitgebreid met een zilveren plak op de 1.000 meter. De Belgische lag bijna de hele race op kop, maar moest in de voorlaatste ronde Suzanne Schulting laten passeren: goud voor de Nederlandse, zilver voor Desmet. Schulting is dit seizoen ongenaakbaar op de 1.000 meter, het was al haar vierde zege. Voor Desmet is het de eerste podiumplaats op die afstand, op de 1.500 meter stond ze wel al 2 keer op het podium.

clock 16:28 16 uur 28.

clock 16:27 16 uur 27.

clock 16:25 16 uur 25. Stijn Desmet wint B-finale 1.500 meter. Geen nieuwe WB-medaille voor Stijn Desmet op de 1.500 meter. Onze landgenoot kon zich net niet plaatsen voor de A-finale, maar nam een beetje revanche met de overwinning in de B-finale. In de WB-stand op de 1.500 meter staat Desmet 4e. . Stijn Desmet wint B-finale 1.500 meter Geen nieuwe WB-medaille voor Stijn Desmet op de 1.500 meter. Onze landgenoot kon zich net niet plaatsen voor de A-finale, maar nam een beetje revanche met de overwinning in de B-finale. In de WB-stand op de 1.500 meter staat Desmet 4e.

clock 12:46 12 uur 46. Gemengde aflossingsploeg verrassend naar B-finale. Voor het eerst dit seizoen keert de gemengde aflossingsploeg van de Belgische shorttrackers zonder prijs terug van een wereldbekerwedstrijd. Tijdens de wedstrijden in het Duitse Dresden is het Belgische kwartet verwezen naar de B-finale. Het viertal (bestaande uit Tineke den Dulk, Hanne en Stijn Desmet en Ward Pétré) eindigde zaterdag in de halve eindstrijd over 2.000 meter als vierde. In een snelle race kwam de equipe van bondscoach Ingmar van Riel, die voordien wel zijn kwartfinalerace had gewonnen, er niet aan te pas. Even lag België in derde positie, maar alleen de eerste twee landen plaatsten zich voor de A-finale. De overwinning in de halve finale van België ging naar Nederland, voor Canada en China. De winnende tijd was 2.37.891. Het Belgische kwartet noteerde 2.38.407. . Gemengde aflossingsploeg verrassend naar B-finale Voor het eerst dit seizoen keert de gemengde aflossingsploeg van de Belgische shorttrackers zonder prijs terug van een wereldbekerwedstrijd. Tijdens de wedstrijden in het Duitse Dresden is het Belgische kwartet verwezen naar de B-finale. Het viertal (bestaande uit Tineke den Dulk, Hanne en Stijn Desmet en Ward Pétré) eindigde zaterdag in de halve eindstrijd over 2.000 meter als vierde. In een snelle race kwam de equipe van bondscoach Ingmar van Riel, die voordien wel zijn kwartfinalerace had gewonnen, er niet aan te pas. Even lag België in derde positie, maar alleen de eerste twee landen plaatsten zich voor de A-finale. De overwinning in de halve finale van België ging naar Nederland, voor Canada en China. De winnende tijd was 2.37.891. Het Belgische kwartet noteerde 2.38.407.

clock 04-02-2023 04-02-2023.

clock 20:23 20 uur 23. Individueel kwalificeerden Hanne en Stijn Desmet, Warre Van Damme en Vanhooren zich voor de halve finales van op de 1.500 meter. Hanne Desmet start op de tweede dag ook in de kwartfinale van de 1.000 meter, Stijn op die van de 500 meter. Den Dulk, Pétré en Vanhooren overleefden de voorrondes van de 500 meter, maar sneuvelden in de series. Op de 1.000 meter was Van Damme hetzelfde lot beschoren. . Individueel kwalificeerden Hanne en Stijn Desmet, Warre Van Damme en Vanhooren zich voor de halve finales van op de 1.500 meter. Hanne Desmet start op de tweede dag ook in de kwartfinale van de 1.000 meter, Stijn op die van de 500 meter.

Den Dulk, Pétré en Vanhooren overleefden de voorrondes van de 500 meter, maar sneuvelden in de series. Op de 1.000 meter was Van Damme hetzelfde lot beschoren.