LIVESTREAM Slot Zesdaagse Gent: De Vylder/ Ghys weer naar de kop, wie van de 4?

14 uur 18. Dens pakt 5 op 6 deze week in 500 meter, De Vylder en Ghys weer op 1. Jan-Willem van Schip heeft "Tuurminator" Dens weer op weg gestuurd naar de zege in de tijdrit over 500 meter. De jonge Belg nam weer de 3 ronden voor zijn rekening, goed voor 26"802, dat is wel 3 tienden boven zijn baanrecord eerder deze week. Dens won 5 van de 6 chrono's over 500 meter. De jonge Belgen Gianluca Pollefliet en Noah Vandenbranden eindigden tweede, Robbe Ghys was derde, gegangmaakt door Lindsay De Vylder. Met 10 punten erbij ronden De Vylder en Ghys de 300 punten, waardoor ze een bonusronde verdienen. Ze springen zo qua punten over Fabio Van den Bossche en Yoeri Havik weer naar de kop op punten: 300 tegenover 282 punten. Op 1 ronde volgen Hesters/Teutenberg (219) en Keisse/De Buyst (156). .