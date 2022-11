WK driebanden in Zuid-Korea: geen finale voor Eddy Merckx

clock 17:44

vooraf, 17 uur 44. Halve finales voor Merckx. Eddy Merckx (UMB-8) heeft zich in het Zuid-Koreaanse Donghae-City voor de halve finales van het wereldkampioenschap driebanden geplaatst. De 54-jarige Antwerpenaar deed dat door thuisspeler Kim Haeng-jik (UMB-9) met 50-30 te verslaan. Reeksen van elf en zeven caramboles leverden hem een gemiddelde van liefst 3,125 op. Eerder op de dag schakelde Merckx de Egyptenaar Sameh Sidhom (UMB-5) met 50-32 uit in de achtste finales. Dat stadium was het eindstation voor Roland Forthomme (UMB-31). De 52-jarige Luikenaar leed tegen de Turk Tayfun Tasdemir (UMB-10) een 50-38 nederlaag. Om een plaats in de finale geeft Merckx zondag de Spanjaard Ruben Legazpi (UMB-33) partij. In de andere halve finale staat de Nederlandse titelverdediger Dick Jaspers (UMB-1) tegenover Tasdemir. Merckx kan zich na 2006 en 2012 een derde keer tot wereldkampioen kronen. Daarmee zou hij evengoed doen als Frédéric Caudron, UMB wereldkampioen in 1999, 2013 en 2017 en regerend kampioen bij de concurrerende PBA (Professional Billiards Association). .