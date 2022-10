WK turnen: Luka Van den Keybus slingert zich naar de allroundfinale in Liverpool

Het Belgische mannenteam trok slechts met vier naar het WK turnen in Liverpool. De teamambities waren vooraf dan ook niet heel uitgesproken.

Het was vooral hopen op een individuele allroundfinale, want Noah Kuavita had vooraf last van "twisties" en moest zo zijn hoop op een finale aan de rekstok al snel opbergen.

Luka Van Den Keybus belichaamde die hoop dan maar voor de Belgen. "Mijn WK is geslaagd als ik de 80 punten en de allroundfinale haal", vertelde hij in aanloop naar Liverpool.

Met een 22e plaats en 79,799 punten in de kwalificaties slaagde hij ook in zijn eerste opzet. Voor de rest lukte het geen enkele andere Belg om zich in de top 24 te plaatsen. Zo viel het kwartet 1 voor 1 van het paard met bogen. Ook een finale op het toestel was vandaag te hoog gegrepen.

In de 6e en laatste subdivisie van de dag behaalde het Belgische team - Maxime Gentges, Takumi Onoshima, Luka Van Den Keybus en Noah Kuavita - collectief uiteindelijk 237,228 punten. Het mannenteam eindigde daarmee als 16e van de 24 landen.

Alleen de beste acht plaatsen zich voor de finale van woensdag en krijgen al een ticket voor het wereldkampioenschap van volgend jaar in Antwerpen. Japan behaalde de beste score (260,695) en de Japanner Wataru Tanigawa was de beste in de kwalificaties (84,731).