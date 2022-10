World Grand Prix darts: Nederlander Michael van Gerwen pakt zijn 6e eindzege

clock 23:34 23 uur 34. Zesde titel voor Van Gerwen. De Nederlander Michael van Gerwen heeft de 25e editie van de World Grand Prix Darts (683.000 euro) gewonnen. In het Engelse Leicester versloeg hij in de finale de Engelsman Nathan Aspinall met 5-3. Van Gerwen (PDC-3) maakte een verschroeiende start. Zo won de 33-jarige Nederlander de eerste 4 sets met 3-0, 3-2, 3-2 en 3-1 en leek het erop dat de finale op een 5-0 overwinning ging eindigen. Aspinall (PDC-16) liet het telkens op de beslissende momenten afweten, maar knokte zich terug in de wedstrijd. Na 3-1 winst in set 5 won hij ook de volgende 2 sets met 3-1. Bij een 2-2 stand in set 8 miste de 31-jarige Aspinall 2 darts voor setwinst om een beslissende set uit de brand te slepen. Van Gerwen prikte dubbele zes weg voor de titel. Michael van Gerwen won het toernooi voor de eerste keer in 2012, waarna hij zich de beste toonde in 2014, 2016, 2018, 2019 en 2022. Hij houdt aan de overwinning 136.500 euro over. Voor Aspinall was er 68.250 euro weggelegd. Aspinall klimt dankzij zijn 2e plaats van de 16e naar de 11e stek op de ranking. Dimitri Van den Bergh, uitgeschakeld in de kwartfinales, stijgt van 15 naar 14 . De Schot Peter Wright is opnieuw nummer 1 en verdringt de Welshman Gerwyn Price naar de 2e plaats. Van Gerwen blijft nummer 3. . Zesde titel voor Van Gerwen De Nederlander Michael van Gerwen heeft de 25e editie van de World Grand Prix Darts (683.000 euro) gewonnen. In het Engelse Leicester versloeg hij in de finale de Engelsman Nathan Aspinall met 5-3.



Van den Bergh verliest onwaarschijnlijke thriller. Dimitri Van den Bergh heeft heel nipt naast een ticket voor de halve finales van de World Grand Prix gegrepen. Onze landgenoot had 3 match darts tegen wereldkampioen Peter Wright, maar kon het niet afmaken. In een nagelbijter had Peter Wright het voordeel naar zich toe getrokken met een 2-2-stand in sets. De wereldkampioen begon uitstekend aan het beslissende hoofdstuk, maar vergat Van den Bergh de doodsteek te geven. Hij miste twee match darts. Van den Bergh, die een uitstekende wedstrijd gooide, rook zijn kans en zette de wereldkampioen met de rug tegen de muur. Maar de double 12 bleek het struikelblok. Onze landgenoot miste 3 pijlen, Wright kon het met zijn laatste pijl op double 10 wel afmaken.



Ik heb gevochten. Na de gemiste kansen heb ik mijn hoofd niet laten hangen. Ik voelde dat ik vandaag de betere speler was, maar met een speler van het kaliber van Jonny weet je nooit. Ik ben dolblij dat ik hier in mijn eerste kwartfinale sta. Dimitri Van den Bergh

Sterke Van den Bergh wipt Clayton. Dimitri Van den Bergh heeft woensdagavond titelverdediger Jonny Clayton uit de World Grand Prix geknikkerd. Van den Bergh begon weifelend en liet enkele kansjes liggen, Clayton pakte zo de eerste set. Onze landgenoot moest zijn niveau opkrikken en deed dat ook. De scores liepen beter en vooral ook de finishes: hij miste geen enkele pijl op een dubbel en haalde zo set twee binnen. In de derde set leek Van den Bergh ontketend: met een gemiddelde van 101 per worp - erg hoog voor het "double in"-format, waarbij spelers pas aan hun leg mogen beginnen nadat ze een dubbel hebben geworpen - drukte hij Clayton weg. Met een machtige 153-finish maakte hij het af. Van den Bergh had nog één set nodig, maar miste in set vier bij een 2-2-stand twee matchdarts. Clayton hield het hoofd koel en maakte het wel af: we kregen een beslissende vijfde set. Daarin ging Van den Bergh als eerste door de worp van zijn tegenstander. Bij 1-2 maakte Dancing Dimi het netjes af op de dubbel 16. Een zege die onze landgenoot vertrouwen moet geven na een wisselvallige periode waarin hij ook te kampen had met paniekaanvallen. Van den Bergh staat zo voor het eerst in de kwartfinale van de World Grand Prix en strijkt al 25.000 pond op. In die kwartfinale moet hij wel zien af te rekenen met wereldkampioen Peter Wright, geen cadeau.

Van den Bergh bij laatste 16. Dimitri Van den Bergh heeft zich met een 2-1-zege voorbij de Engelsman Dave Chisnall gewerkt richting de 1/8e finales. Chisnall is de nummer 14 van de wereld en won de Belgian Darts Open. Van den Bergh staat op 15. De Belg nam de eerste leg voor zijn rekening, waarna Chisnall met een 126-uitworp gelijkmaakte. Dancing Dimi, die het voordeel van de darts had, pakte de twee volgende legs voor 3-1-setwinst. In set twee lukte Chisnall drie 180-maximumworpen, waarmee hij met 3-2-setwinst de bordjes gelijk hing. In de derde en beslissende set werden de eerste vier legs verdeeld. In de vijfde en beslissende leg prikte Van den Bergh dubbel 10 weg voor de overwinning. Voor een plaats in de kwartfinale neemt Van den Bergh het op tegen de Welshman Jonny Clayton (PDC-7), de titelverdediger in Leicester. In de World Grand Prix moet elke leg van start gaan met een dubbel, waarna de spelers de resterende punten kunnen wegprikken.



