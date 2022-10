Thomas Detry valt terug in Las Vegas, Tom Kim (20) evenaart Tiger Woods

clock 06:48 06 uur 48. Detry valt terug met slechtste ronde van weekend. Thomas Detry heeft zijn opmars van zaterdag niet kunnen doortrekken op zondag. Zijn laatste werd ook zijn minste ronde: 74 slagen. De 29-jarige Belg noteerde 3 bogeys tegenover geen enkele birdie. Hij zakte van de 23e naar de 69e plaats. . Detry valt terug met slechtste ronde van weekend Thomas Detry heeft zijn opmars van zaterdag niet kunnen doortrekken op zondag. Zijn laatste werd ook zijn minste ronde: 74 slagen. De 29-jarige Belg noteerde 3 bogeys tegenover geen enkele birdie. Hij zakte van de 23e naar de 69e plaats.

Tom Kim gaat Tiger Woods achterna. In de eindstand telt Detry 17 slagen meer dan de Zuid-Koreaan Kim Joo-hyung, bijgenaamd Tom Kim, die met een laatste ronde van 66 slagen de Amerikanen Patrick Cantlay en Matthew Nesmith met 3 slagen voorsprong achter zich hield. Cantlay lag samen met Kim op kop, maar ging de mist in op de 72e hole met een triple bogey. Kim is de eerste speler sinds Tiger Woods die als 20-jarige 2 PGA-toernooien op zijn erelijst kon schrijven. Zo won de Zuid-Koreaan twee maanden geleden het Wyndham Championship. Opvallend: op zijn 72 holes haalde Tom Kim 24 birdies en 0 (!) bogeys. Hij is nog maar de derde speler sinds 1974 die een "stroke play event" zonder bogeys afsluit.



Kim is de eerste speler sinds Tiger Woods die als 20-jarige 2 PGA-toernooien op zijn erelijst kon schrijven. Zo won de Zuid-Koreaan twee maanden geleden het Wyndham Championship.



Opvallend: op zijn 72 holes haalde Tom Kim 24 birdies en 0 (!) bogeys. Hij is nog maar de derde speler sinds 1974 die een "stroke play event" zonder bogeys afsluit.

Detry herpakt zich. Na een mindere tweede dag heeft Thomas Detry zich goed herpakt in Las Vegas. Na een ronde met 6 birdies en 65 slagen is de Brusselaar opgerukt van de 61e naar de 23e plaats. In de tussenstand telt de 29-jarige Detry negen slagen meer dan de Amerikaan Patrick Cantlay, 's werelds nummer vier, die een ronde neerzette van 60 slagen.

In de tussenstand telt de 29-jarige Detry negen slagen meer dan de Amerikaan Patrick Cantlay, 's werelds nummer vier, die een ronde neerzette van 60 slagen.

Detry zakt terug na slecht dag. Na een baaldag op dag 2 is Detry teruggezakt in Las Vegas. De 29-jarige Brusselaar liet een ronde van 73 slagen optekenen na enkele ballen in de bunker. Hij zakte terug naar de 61e plaats, net voldoende voor de cut.

Thomas Detry opent als 4e. Na zijn goede toernooi vorige week in Jackson, waar hij op het Sanderson Farms Championship opende met een 3e plaats, even op kop stond op dag 1 en na een mindere dag (15e) nog afrondde met plek 9, is Thomas Detry ook goed begonnen in Las Vegas. Vorige week begon hij met 5 onder par, nu zelfs met 6 onder par. Dat leverde hem een gedeelde 4e plaats op. Ze zijn met z'n achten met 65 slagen. Detry sloeg 7 birdies en 1 bogey. De Amerikaan Tom Hoge leidt met een rondje in 63 slagen. Hij kwam tot -8 met 2 eagles en 4 birdies.



Vorige week begon hij met 5 onder par, nu zelfs met 6 onder par. Dat leverde hem een gedeelde 4e plaats op. Ze zijn met z'n achten met 65 slagen. Detry sloeg 7 birdies en 1 bogey.



De Amerikaan Tom Hoge leidt met een rondje in 63 slagen. Hij kwam tot -8 met 2 eagles en 4 birdies.

