Antwerp Giants beginnen hun seizoen met moeizame zege tegen Leuven

clock 22:23

22 uur 23. Antwerp opent met moeizame zege. De Antwerp Giants zijn het seizoen begonnen met een 61-57 overwinning tegen Leuven. De bezoekers leidden aan de pauze met 33-36 en ook aan het einde van het derde kwart leek een stunt nog in de maak (45-48). In de laatste tien minuten draaide Antwerp de partij nog helemaal om. Reginald Upshaw en Jean-Marc Mwema waren belangrijk met hun driepunters. Het was voor de Giants nog maar de eerste competitiewedstrijd dit seizoen. Vorige week werd de ontmoeting met kampioen Oostende op de openingsspeeldag uitgesteld, omdat de Giants nog in actie kwamen in de kwalificaties van de FIBA Europe Cup. .