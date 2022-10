Thomas Detry valt in Jackson terug van de 1e naar de 15e plaats

Thomas Detry heeft zijn plaatsje in de top niet kunnen vasthouden. Na 2 rondjes van 5 onder par ging het deze keer helemaal de verkeerde kant uit, met onder meer 3 bogeys (+1). Detry tuimelt zo van de 1e naar de 15e plaats. Als hij zich kan herpakken zit een plaatsje in de top 10 er wel nog in.

08 uur 50. Detry leidt halverwege. Thomas Detry heeft het goeie gevoel te pakken in Jackson. Net als op de eerste dag legde hij ook zijn tweede rondje af in 67 slagen. Hiermee doet hij evengoed als de Canadees Mackenzie Hughes, die zijn leiderplaats vooral dankt aan zijn formidabel rondje van 63. Detry liet in twee rondjes nog maar twee bogeys (+1) optekenen. Vrijdag was hij ook goed voor 6 birdies. .