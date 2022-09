Pieters kent snertdag in Schots hondenweer en verliest bijna 100 plaatsen

clock 17:43

17 uur 43. Ontevreden Pieters komt binnen in 83(!) slagen. Thomas Pieters had na een eerste rondje in 65 slagen uitzicht op een goed resultaat in Schotland, maar het Schotse weer strooide roet in zijn eten op dag 2. In de regen en de gierende wind kwam er maar een speler binnen met een score onder par. Iedereen had dus moeite met de omstandigheden, maar Pieters had het opvallend lastig. Op 8 van de 18 holes had hij maar slagen dan toegestaan nodig en dat leidde tot een score van 83, maar liefst 11 over par. Met die barslechte score tuimelde hij van plek 7 naar plek 102. Een dag om snel te vergeten. Tijdens zijn rondje raakte hij zo gefrustreerd dat hij zelfs een tweet stuurde naar de organisatie: "zijn jullie dronken?". Ook Colsaerts had het knap lastig, maar doet het wel beter. Hij moet na twee dagen tevreden zijn met plek 72. .