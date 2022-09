LIVE: Transfer deadline day België: Eupen shopt bij PSG, wat met Chadli?

clock 11:16

11 uur 16. Eupen neemt Teddy Alloh en Djeidi Gassama over van PSG. Eupen bevindt zich in een benarde positie onderaan het klassement en heeft met 2 jongelingen van PSG zijn kern versterkt. De 20-jarige Fransman Teddy Alloh is een bekend gezicht bij Eupen, de polyvalente middenvelder/verdediger, die het liefst op links wordt uitgespeeld, speelde er vanaf januari op huurbasis. Hij kwam 14 keer in actie. Hij tekende een contract voor 3 jaar. De 18-jarige Djeidi Gassama is en Frans-Mauritaanse aanvaller. Eupen noemt hem "een van de grootste talenten van Europa". Het jeugdproduct van PSG maakte 5 goals in de UEFA Youth League en mocht al even proeven van de eerste ploeg met een korte invalbeurt in mei. Gassama wordt gehuurd. .