EK 3x3: Lions stranden in kwartfinale, Servië kroont zich tot Europees kampioen

clock 23:18 23 uur 18. Servië verplettert Letland in finale. Servië heeft zich tot Europees kampioen 3x3 gekroond. De topfavoriet had in de finale weinig moeite met Letland. De Serviërs wonnen met overtuigende 21-14-cijfers. In de troostfinale haalde Nederland het van Litouwen, dat eerder vandaag de Belgian Lions huiswaarts stuurde.

clock 17:07 17 uur 07. Halve finalisten bekend. Letland kende weinig moeite met Israël. Met nog ruim 2 minuten op de klok stond er 21-7 af te lezen op het scorebord. Vanavond vanaf 19.20 uur volgen de halve finales: Servië-Nederland en Litouwen-Letland.

Vanavond vanaf 19.20 uur volgen de halve finales: Servië-Nederland en Litouwen-Letland.

clock 16:51 16 uur 51. We hebben erg veel geluk dat we het zo kunnen afmaken. België speelde echt sterk en maakte het ons enorm moeilijk. Ignas Razutis, Litouwen. We hebben erg veel geluk dat we het zo kunnen afmaken. België speelde echt sterk en maakte het ons enorm moeilijk. Ignas Razutis, Litouwen

clock 16:45 16 uur 45. Lions verliezen thriller: 17-18. De Belgian Lions hebben net niet kunnen stunten tegen vicewereldkampioen Litouwen. De Belgen hielden lang gelijke tred, maar de laatste poging van de tegenstander was beslissend. Marijus Uzupis dribbelde richting de ring en stuurde de Lions huiswaarts met een mooie lay-up. Jammer voor de Belgen, die een pak beter voor de dag kwamen dan afgelopen vrijdag.

Marijus Uzupis dribbelde richting de ring en stuurde de Lions huiswaarts met een mooie lay-up. Jammer voor de Belgen, die een pak beter voor de dag kwamen dan afgelopen vrijdag.

clock 16:37 16 uur 37. 15-15 met nog 55 seconden op de klok. Een nagelbijter. . 15-15 met nog 55 seconden op de klok. Een nagelbijter.

clock 16:36 16 uur 36. Het blijft razend spannend. Met ruim 2 minuten op de klok is het verschil tussen beide ploegen slechts een punt. Wie trekt in het slot het laken naar zich toe? . Het blijft razend spannend. Met ruim 2 minuten op de klok is het verschil tussen beide ploegen slechts een punt. Wie trekt in het slot het laken naar zich toe?

clock 16:32 16 uur 32. Halfweg de partij heeft Litouwen het evenwicht helemaal hersteld. De wedstrijd wordt iets potiger, de vicewereldkampioen grijpt voor het eerst de leiding: 8-7. . Halfweg de partij heeft Litouwen het evenwicht helemaal hersteld. De wedstrijd wordt iets potiger, de vicewereldkampioen grijpt voor het eerst de leiding: 8-7.

clock 16:26 16 uur 26. Een goede start van de Lions. In tegenstelling tot vrijdag, lijken de Belgen vandaag makkelijker te scoren. Met dank aan snelle combinaties forceren ze zelfs een kloofje: 3-6. . Een goede start van de Lions. In tegenstelling tot vrijdag, lijken de Belgen vandaag makkelijker te scoren. Met dank aan snelle combinaties forceren ze zelfs een kloofje: 3-6.

clock 16:22 16 uur 22. Lions zijn eraan begonnen! De Belgen zijn begonnen aan hun kwartfinale. Kunnen ze stunten tegen de vicewereldkampioen? . Lions zijn eraan begonnen! De Belgen zijn begonnen aan hun kwartfinale. Kunnen ze stunten tegen de vicewereldkampioen?

clock 16:16 16 uur 16. Beetje vertraging. De wedstrijd stond ingepland om 16.05 uur, maar het schema heeft wat vertraging opgelopen. De Belgen zijn als volgende aan de beurt. . Beetje vertraging De wedstrijd stond ingepland om 16.05 uur, maar het schema heeft wat vertraging opgelopen. De Belgen zijn als volgende aan de beurt.

clock 16:07 16 uur 07. Moeilijke opdracht. Omdat de Belgen hun groep niet konden winnen, treffen ze in hun kwartfinale een groepswinnaar. Litouwen is een stevige dobber, want het land won nog zilver op het afgelopen WK in Antwerpen. Rechten de Belgian Lions hun rug na wisselvallige wedstrijden op vrijdag?

Rechten de Belgian Lions hun rug na wisselvallige wedstrijden op vrijdag?

clock 22:33 22 uur 33. Nederland te sterk: 17-21. De Belgian Lions hebben hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen tegen Nederland. De noorderburen begonnen furieus aan de wedstrijd en speelden een versnelling hoger dan de Belgen, die moesten al snel achtervolgen. Met dank aan enkele goed getimede tweepunters kon Nederland de wedstrijd over de streep trekken. Geen groepswinst voor de Lions, wel een kwartfinale zondag (om 16.05 uur) tegen Litouwen.

clock 22:16 22 uur 16. Klein technisch defect. De klok moet gereset worden, maar wil niet direct meewerken. De wedstrijd wordt even stopgezet. . Klein technisch defect De klok moet gereset worden, maar wil niet direct meewerken. De wedstrijd wordt even stopgezet.

clock 19:51 19 uur 51. Nederland verplettert Azerbeidzjan: 22-6. Nederland heeft meteen een statement gemaakt in de groep van de Belgian Lions. Onze noorderburen waren te sterk voor Azerbeidzjan, dat met de billen bloot ging: 22-6. De Nederlanders neemt de leiding over in de groep, om 22.05 uur volgt de wedstrijd tegen de Belgen.

clock 17:25 17 uur 25. Tweede opdracht volgt later deze avond. Met de eerste overwinning op zak, kunnen de Lions uitkijken naar hun partij tegen Nederland om 22.05 uur. Onze noorderburen spelen eerst nog tegen Azerbeidzjan om 19.30 uur.

