WK zeilen: Geurts en Maenhaut ronden af op de 10e plaats

clock 20:44 20 uur 44.

clock 20:42 20 uur 42. Top 10 voor Belgisch duo. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts zijn 10e geëindigd op het WK. Het Belgisch duo begon uitstekend aan de slotdag met een 3e plaats en kon zich zo kwalificeren voor de medaillerace. Hun 10e plaats die ze hadden bemachtigd, gaven ze niet meer uit handen. De wereldtitel was voor de Nederlanders Odile van Aanholt en Annette Duetz.

clock 05-09-2022 05-09-2022.

clock 23:50 23 uur 50. Maenhaut en Geurts op drempel van top 10. Op de voorlaatste dag van het WK 49er FX zijn Isaura Maenhaut en Anouk Geurts opgerukt naar de 11e plaats in het klassement. Dankzij een 4e, 11e en 18e plaats op zondag hebben ze nog een waterkans om de medaillerace van morgen te halen. Daarvoor moeten ze nog 1 plaats goedmaken, want enkel de top 10 plaatst zich voor die medaillerace.

clock 23:47 23 uur 47. Zege voor Belgen in 49er. Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers hebben op zondag de 13e race in de 49er-klasse gewonnen. Het levert heen geen plaatsen winst op in het klassement. Het Belgische duo staat na 14 races op plaats 22 met 184 punten.

clock 23:46 23 uur 46. Bekijk de races van zondag:. Bekijk de races van zondag:

clock 04-09-2022 04-09-2022.

clock 23:23 23 uur 23. Status quo voor Maenhaut en Geurts. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts hebben geen plaatsen kunnen goedmaken op de vierde dag van het WK. Zaterdag werd het Belgische duo in de 49e FX twee keer 16e en een keer 13e. Daarmee staan ze nog altijd op de dertiende plaats. Enkel de top 10 mag meedoen aan de medaillerace. De leidersplaats is in handen van de Nederlandse regerende wereldkampioenen Odile van Aanholt en Annette Duetz. In de 49er eindigden Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers op de 10e plaats in de eerste regatta van de Gold Fleet met de beste 25 teams. Met 110 punten tellen Lefèbvre en Pelsmaekers, 20e in de stand, 66 punten meer dan de Nederlandse leiders Bart Lambriex en Floris van de Werken.

clock 09:25 09 uur 25. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts staan na afloop van de derde dag op het WK zeilen in het Canadese Nova Scotia op de 13e plaats in de 49erFX. De Belgen, tiende na de tweede dag, behaalden vrijdag een 15e, 25e en 8e plaats. Maenhaut en Geurts hebben een nettoresultaat van 124 punten. De Zweden Vilma Bobeck en Rebecca Netzler leiden met 76 punten.

clock 09:24 09 uur 24. In de 49er hebben Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers een goede derde dag achter de rug. Na een achtste, derde, 14e en 22e plaats rukten ze op van de 31e naar de 24e plaats. Met 101 punten tellen Lefèbvre en Pelsmaekers 59 punten meer dan de Nederlandse leiders Bart Lambriex en Floris van de Werken.

clock 03-09-2022 03-09-2022.

clock 09:13 09 uur 13. Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers staan 31e. Bij de mannen moeten Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers na dag twee vrede nemen met de 31e plaats, na achtereenvolgens een achtste, zestiende, negentiende en elfde plaats in de vier gevaren regatta's. Met een nettoresultaat van 35 punten tellen ze 31 punten meer dan de Nederlandse leiders Bart Lambriex en Floris van de Werken.



clock 09:11 09 uur 11. Isaura Maenhout en Anouk Geurts zakken een beetje weg op dag 2. Na zes regatta's staat er een nettoresultaat van 57 punten achter de namen van Isaura Maenhout en Anouk Geurts. Ze werden in de achtereenvolgende regatta's zevende, negentiende, vijfde, twaalfde, zeventiende en zestiende. Het slechtste resultaat wordt telkens geschrapt. De leiding is in handen van het Nederlandse duo Odile van Aanholt en Annette Duetz. Zij eindigden liefst vijf keer in de top drie en tellen daardoor amper negen punten.



Ze werden in de achtereenvolgende regatta's zevende, negentiende, vijfde, twaalfde, zeventiende en zestiende. Het slechtste resultaat wordt telkens geschrapt.



De leiding is in handen van het Nederlandse duo Odile van Aanholt en Annette Duetz. Zij eindigden liefst vijf keer in de top drie en tellen daardoor amper negen punten.

clock 02-09-2022 02-09-2022.

clock 15:47 15 uur 47. Goeie start Geurts/Maenhaut. Anouk Geurts en Isaura Maenhaut prijken na de eerste dag en 3 races op de zesde plaats. Ze presteerden top in de eerste race (7e plaats) en derde race (5e plaats). In de tweede race konden ze geen topresultaat uit de brand slepen (19e).

clock 15:46 15 uur 46.

clock 15:45 15 uur 45. Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers zijn met een achtste plaats aan het WK in Canada begonnen. Op de eerste dag kon er maar 1 race gevaren worden en dus staan ze voorlopig op de 15e plaats.

clock 01-09-2022 01-09-2022.