Memorial Van Damme: Belgische records voor Julien Watrin én Cynthia Bolingo, drie beste wereldjaarprestaties

Twee Belgische records en drie beste wereldjaarprestaties. De 46e editie van de Memorial Van Damme was er één van hoog niveua. Julien Watrin verbeterde zijn Belgische record op de 400 meter horden, Cynthia Bolingo volgde zijn voorbeeld op de 400 meter. Daarnaast waren er ook persoonlijke records Ponette, Vidts en Crestan. Er werden vanavond ook drie beste wereldjaarprestaties neergezet. Kara Winger haalde stevig uit in het speerwerpen, Jacob Krop schitterde op de 5.000 meter en Jaroslava Mahoetsjich scheerde hoge toppen in het hoogspringen. Mondo Duplantis leed dan weer een verrassende nederlaag in het polsstokspringen.



Er werden vanavond ook drie beste wereldjaarprestaties neergezet. Kara Winger haalde stevig uit in het speerwerpen, Jacob Krop schitterde op de 5.000 meter en Jaroslava Mahoetsjich scheerde hoge toppen in het hoogspringen. Mondo Duplantis leed dan weer een verrassende nederlaag in het polsstokspringen.



clock 21:57 21 uur 57. Brume zegeviert in verspringen. De Nigeriaanse Ese Brume pakt zoals verwacht de winst in het verspringen met een sprong van 6,83 meter. De Amerikaanse Quanesha Burks is tweede, de derde plaats gaat naar de Italiaanse Larissa Iapichino.

clock 21:56 21 uur 56. Noor Vidts 6e met 6,40 meter en nieuw persoonlijk record.

clock 21:56 21 uur 56. Thiam eindigt vierde na een sprong van 6,46 meter

clock 21:55 21 uur 55. Ook persoonlijk record voor Vidts. Nafi Thiam en Noor Vidts komen niet in aanmerking voor de winst in het verspringen. Vidts heeft met 6,40 meter wel een persoonlijk record neergezet en eindigt daarmee op de 6e plaats. Thiam valt met 6,46 meter net naast het podium.



clock 21:52 21 uur 52. Mahoetsjich wint met een sprong over 2.05 meter.

clock 21:51 21 uur 51. Geen wereldrecord voor Mahoetsjich. De spanning hing in de lucht, maar de magie komt er niet. Ook bij haar derde poging op 2,10 meter raakt ze niet over de lat. Geen wereldrecord dus, maar de Oekraïense wint wel het hoogspringen met een fenomenale 2,05 meter.

clock 21:48 21 uur 48. Persoonlijk record voor Crestan. Jake Wightman, de wereldkampioen op de 1.500 meter en goed voor EK-zilver op de 800 meter, etaleert nog eens zijn bloedvorm. De Brit wint in 1'43"65. Sedjati en Korir maken de top drie compleet, Crestan is knap vierde in 1'44'24" en zet daarmee een knap persoonlijk record neer.

clock 21:48 21 uur 48. Crestan vierde in de 800m.

clock 21:45 21 uur 45. Vuurwerk op de 800 meter. Met de Keniaan Emmanuel Korrir, de Algerijn Djamel Sedjati en de Canadees Marco Arop strikten de organisatoren de volledige top drie op de 800 meter van het afgelopen WK in Eugene. Vuurwerk gegarandeerd dus op het afsluitende loopnummer van deze Memorial. Benieuwd of onze landgenoot Eliott Crestan deze wereldtoppers het vuur aan de schenen kan leggen, gesteund door het thuispubliek.



Vuurwerk gegarandeerd dus op het afsluitende loopnummer van deze Memorial. Benieuwd of onze landgenoot Eliott Crestan deze wereldtoppers het vuur aan de schenen kan leggen, gesteund door het thuispubliek.



clock 21:44 21 uur 44. Op weg naar wereldrecord voor Mahoetsjich? Mahoetsjich heeft de smaak te pakken en waagt zowaar haar kans op wereldrecordhoogte. Bij haar eerste twee pogingen op 2,10 meter tikt ze de lat aan. Lukt het bij de derde keer wel?

clock 21:41 21 uur 41. Beste wereldjaarprestatie voor Mahoetsjich. Jaroslava Mahoetsjich doet op haar ééntje voort in het hoogspringen en de Oekraïense doet dat met verve. Ze gaat bij haar tweede poging over 2,05 meter en zet daarmee een beste wereldjaarprestatie en meetingrecord neer, ze evenaart ook haar nationale record.

clock 21:39 21 uur 39. Mageean troeft Muir af. Spannende ontknoping op de 1.500 meter. Ciara Mageean zet een dijk van een race neer en wint in 3'56"63, een nationaal record voor de Ierse. Europees kampioene Lara Muir moet vrede nemen met de tweede plaats, Freweyni Hailu is derde. Vanderelst wordt 11e in 4'04"43, een seizoensbeste voor haar.

clock 21:38 21 uur 38. Elise Vanderelst 11e met haar beste prestatie van het seizoen.

clock 21:34 21 uur 34. Vanderelst in actie op de 1.500 meter. Elise Vanderelst beleefde geen succesvolle atletiekzomer, misschien kan ze vanavond haar blazoen wat oppoetsen op de 1.500 meter. Ook Laura Muir, Europees kampioene en goed voor brons op het voorbije WK, heeft de trip naar Brussel gemaakt.

clock 21:31 21 uur 31. Winst voor Mahoetsjich. De winst in het hoogspringen gaat naar Jaroslava Mahoetsjich. De Oekraïense wint met een sprong over 2,02 meter. Patterson is tweede met 1,94 meter, haar Australische landgenote Olyslagers derde met 1,91 meter.

clock 21:29 21 uur 29. Records bij de vleet op 5.000 meter. Wat een straffe 5.000 meter-race hebben we net gezien. Van de top tien hebben maar liefst negen atleten een persoonlijk record neergezet en vier daarvan waren ook nog eens goed voor een nationaal record.