Logan Vanhuys wordt 14e op 10 kilometer op EK openwaterzwemmen

Logan Vanhuys finishte voor de kust van Ostia in 1u56'48. Daarmee was de Belg 6'14" langzamer dan winnaar Domenico Acerenza. De Italiaan greep zo het goud voor eigen volk. Acerenza was in de laatste hectometers sneller dan het Franse duo Marc-Antoine Olivier en Logan Fontaine.



Bij de vrouwen was er geen 2e medaille voor Sharon van Rouwendaal. De Nederlandse topper had eerder dit toernooi al de 5 kilometer gewonnen, maar moest zondag verrassend genoeg vrede nemen met de 4e plaats.



In de sprint was de Duitse Leonie Beck de snelste, voor Ginevra Taddeucci uit Italië en Angelica André uit Portugal. Van Rouwendaal kwam twee tienden tekort voor brons.