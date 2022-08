EK atletiek dag 6: Belgian Tornados kapen zilver weg, Cheetahs kraken op het einde en vallen net naast podium

De Belgen: zilver voor de Tornados, zure vierde plaats voor de Cheetahs

Anne Zagré had wat goed te maken na haar WK-flop in Eugene vorige maand. Toen werd ze in de reeksen van de 100 meter horden gehinderd en mocht ze op haar ééntje herkansen, maar dat werd een fiasco met een pijnlijke valpartij.

In München verging het Zagré gelukkig beter. De hordeloopster schoot in de tweede van drie reeksen goed uit het startblok en liep in het tweede wedstrijddeel overtuigend weg van de concurrentie. Ze won in 13”12 en plaatste

zich zo rechtstreeks voor de halve finales.

Bij de Belgian Tornados raakte Kevin Borlée net op tijd fit voor de finale van de 4x400 meter, al werd hij dit keer niet als slotloper maar als derde loper ingezet. Alexander Doom zorgde voor een prima start en nestelde zich in tweede positie achter Groot-Brittannië. Julien Watrin hield goed stand, al werd de kloof met de Britten wel groter.

Kevin Borlée moest Frankrijk laten passeren en zo begon Dylan Borlée als derde aan de slotronde. Met een straffe eindsprint loodste hij de Tornados nog voorbij Frankrijk naar zilver. Geen vierde Europese titel dus voor de Belgen, het goud was dit keer voor de Britten.

De Belgian Cheetahs gingen in hun finale op zoek naar die langverwachte medaille op een internationaal kampioenschap. Met Cynthia Bolingo en Hanne Claes kwamen er twee frisse atletes aan de start, maar het was toch weer Helena Ponette die indruk maakte. Met een knappe versnelling ging ze als derde loopster voorbij Polen, Nederland en Groot-Brittannië naar de leiding.

Camille Laus mocht zo op kop aan de slotronde beginnen, maar dat bleek een vergiftigd geschenk. De concurrentie volgde in haar tred en in de laatste rechte lijn zakte Laus nog weg naar de vierde plaats. Femke Bol bezorgde Nederland goud, het zilver was voor Polen, het brons voor Groot-Brittannië. Pleister op de wonde voor de Cheetahs: met 3'22"12 zetten ze een Belgisch record neer.