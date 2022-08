4 Belgische estafetteteams halen allemaal finale, ook succes voor speerwerper Herman

clock 12:04 12 uur 04. Tot vanavond! Hier eindigen we onze live verslaggeving van de ochtendsessie atletiek. We onthouden de 4 finaleplaatsen voor de Belgische estafetteploegen en ook de sterke kwalificatie van speerwerper Timothy Herman. Vanavond hebben we bijzondere interesse voor de halve finales van de 800 meter, met Tibo De Smet en Eliott Crestan én vooral de finale van de 400 meter horden met Julien Watrin. Is een medaille mogelijk voor Watrin? . Tot vanavond! Hier eindigen we onze live verslaggeving van de ochtendsessie atletiek. We onthouden de 4 finaleplaatsen voor de Belgische estafetteploegen en ook de sterke kwalificatie van speerwerper Timothy Herman.



clock 12:03 12 uur 03. Ook Herman naar de finale. Het is een zeer vruchtbare voormiddag voor de Belgen geworden in München. Timothy Herman hoefde zijn eerste worp in het speerwerpen niet te overtreffen om de finale te halen. Hij kon het zich uiteindelijk zelfs permitteren om zijn laatste worp te laten passeren. De finale van het speerwerpen is zondagavond. . Ook Herman naar de finale Het is een zeer vruchtbare voormiddag voor de Belgen geworden in München. Timothy Herman hoefde zijn eerste worp in het speerwerpen niet te overtreffen om de finale te halen. Hij kon het zich uiteindelijk zelfs permitteren om zijn laatste worp te laten passeren.



clock 11:46 11 uur 46. Cheetahs vlot naar finale. De Belgische vrouwen kunnen terugblikken op een uitstekende 4x400 meter, waarin ze bijna constant op de 2e plaats liepen. Camille Laus kon die positie in de laatste baanronde vasthouden. Alle estafetteteams van België plaatsen zich dus voor de finale. . Cheetahs vlot naar finale De Belgische vrouwen kunnen terugblikken op een uitstekende 4x400 meter, waarin ze bijna constant op de 2e plaats liepen. Camille Laus kon die positie in de laatste baanronde vasthouden. Alle estafetteteams van België plaatsen zich dus voor de finale.

clock 11:44 11 uur 44. Als 2e gaan de Belgen het tweede deel van de 4x400 meter in. Paulien Couckuyt werd op de valreep nog vervangen door Imke Vervaet. . Als 2e gaan de Belgen het tweede deel van de 4x400 meter in. Paulien Couckuyt werd op de valreep nog vervangen door Imke Vervaet.

clock 11:38 11 uur 38. Cheetahs voor Belgische 4 op 4? De Belgian Cheetahs zijn de laatste Belgische estafetteploeg die deze ochtend loopt. Tornados, Rockets en Falcons konden zich al plaatsen voor de finale, doen ook de vrouwen van de 4x400 meter dat? Het Belgische kwartet: Van den Broeck, Ponette, Couckuyt en Laus. . Cheetahs voor Belgische 4 op 4? De Belgian Cheetahs zijn de laatste Belgische estafetteploeg die deze ochtend loopt. Tornados, Rockets en Falcons konden zich al plaatsen voor de finale, doen ook de vrouwen van de 4x400 meter dat?



clock 11:32 11 uur 32. Herman wil naar finale speerwerpen. Timothy Herman werpt zich volledig bij zijn eerste poging in de kwalificaties van het speerwerpen. Zijn speer spiest zich in de grond na 77,20 meter. Voorlopig staat hij daarmee op de 8e plaats en top 12 volstaat voor de finale. Maar er moeten nog heel wat worpen passeren. . Herman wil naar finale speerwerpen Timothy Herman werpt zich volledig bij zijn eerste poging in de kwalificaties van het speerwerpen. Zijn speer spiest zich in de grond na 77,20 meter. Voorlopig staat hij daarmee op de 8e plaats en top 12 volstaat voor de finale. Maar er moeten nog heel wat worpen passeren.

clock 11:26 11 uur 26. Tornados zijn er toch gewoon bij. In de andere reeks zijn ze allemaal trager dan de Tornados, die dus sowieso met de beste verliezende tijd naar de finale gaan. "Het is de 4e tijd van alle finalisten, dus de baan zal nog wel meevallen." . Tornados zijn er toch gewoon bij In de andere reeks zijn ze allemaal trager dan de Tornados, die dus sowieso met de beste verliezende tijd naar de finale gaan. "Het is de 4e tijd van alle finalisten, dus de baan zal nog wel meevallen."

clock 11:20 11 uur 20. Bekijk de reeks 4x400m van de Belgian Tornados. Bekijk de reeks 4x400m van de Belgian Tornados

clock 11:16 11 uur 16. Afwachten voor de Tornados. Dylan Borlée maakt nog heel veel terrein goed en probeert met een ultieme "dip" nog nummer 3 Duitsland voorbij te gaan op de finish. Dat lukt net niet, het verschil is 1 honderdste. 3'01"81 is hopelijk wel voldoende om met de beste verliezende tijden toch naar de finale te mogen. Dat weten we pas na de tweede reeks. . Afwachten voor de Tornados Dylan Borlée maakt nog heel veel terrein goed en probeert met een ultieme "dip" nog nummer 3 Duitsland voorbij te gaan op de finish. Dat lukt net niet, het verschil is 1 honderdste.



clock 11:13 11 uur 13. Als 4e begint Dylan Borlée aan de slotronde. De kloof met de top 3, die sowieso zeker is van de finale, is wel groot. . Als 4e begint Dylan Borlée aan de slotronde. De kloof met de top 3, die sowieso zeker is van de finale, is wel groot.

clock 11:13 11 uur 13. Dit maken we niet vaak mee in de kwalificaties, dat de Tornados er zo hard voor moeten vechten. Kris Meertens. Dit maken we niet vaak mee in de kwalificaties, dat de Tornados er zo hard voor moeten vechten. Kris Meertens

clock 11:13 11 uur 13. Halverwege liggen de Belgen pas op de 6e plaats. Veel werk aan de winkel voor Sacoor en Dylan Borlée. . Halverwege liggen de Belgen pas op de 6e plaats. Veel werk aan de winkel voor Sacoor en Dylan Borlée.

clock 11:10 11 uur 10. Tornado Time! Voorlopig scoren we 2 op 4 met onze Belgische estafetteteams. Van de Belgian Tornados kun je niet anders verwachten dan dat ze daar 3 op 4 van maken. Het Belgische kwartet in de reeksen: Alexander Doom, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor en Dylan Borlée. . Tornado Time! Voorlopig scoren we 2 op 4 met onze Belgische estafetteteams. Van de Belgian Tornados kun je niet anders verwachten dan dat ze daar 3 op 4 van maken.



clock 10:45 10 uur 45. Rani Rosius: "Beste tijd ooit met dit team, en er zit nog marge op". Rani Rosius: "Beste tijd ooit met dit team, en er zit nog marge op"

clock 10:40 10 uur 40. Bekijk de reeks 4x100m met de Belgian Rockets. Bekijk de reeks 4x100m met de Belgian Rockets

clock 10:39 10 uur 39. Knap dat twee nieuwe projecten, de Rockets en de Falcons, hier meteen de finale halen. Marc Willems. Knap dat twee nieuwe projecten, de Rockets en de Falcons, hier meteen de finale halen. Marc Willems

clock 10:37 10 uur 37. Ook de vrouwen zijn erbij! In de tweede reeks gaan ze niet sneller dan de Belgian Rockets. Ook de vrouwen plaatsen zich dus voor de finale, die zondagavond gelopen wordt. . Ook de vrouwen zijn erbij! In de tweede reeks gaan ze niet sneller dan de Belgian Rockets. Ook de vrouwen plaatsen zich dus voor de finale, die zondagavond gelopen wordt.

clock 10:30 10 uur 30. Vreugde bij de Rockets. Met 43"58 lopen de vrouwen van de 4x100 meter hun beste tijd van het seizoen. Dat is momenteel de 4e tijd van alle landen. Enkel als er vijf landen sneller zijn in de tweede reeks halen de Rockets de finale niet. . Vreugde bij de Rockets Met 43"58 lopen de vrouwen van de 4x100 meter hun beste tijd van het seizoen. Dat is momenteel de 4e tijd van alle landen. Enkel als er vijf landen sneller zijn in de tweede reeks halen de Rockets de finale niet.

clock 10:25 10 uur 25. Kunnen de Rockets de Falcons evenaren? Na de Belgian Falcons is het nu de beurt aan de Belgian Rockets, de vrouwen van de 4x100 meter. Halen zij ook de finale? . Kunnen de Rockets de Falcons evenaren? Na de Belgian Falcons is het nu de beurt aan de Belgian Rockets, de vrouwen van de 4x100 meter. Halen zij ook de finale?