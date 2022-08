Imponerende Noah Kuavita als 4e naar finale aan rekstok, Belgisch team heeft WK-ticket beet

clock 19:55 19 uur 55. België naar WK, Kuavita naar rekstokfinale. Opdracht volbracht voor het Belgische team. Met nog 5 landen te gaan staan ze voorlopig 7e in het landenklassement. Ze zijn dus zeker van de top 13, waaraan een WK-ticket verbonden zit. Ook Noah Kuavita is zeker van de finale aan de rekstok, want hij staat 4e en enkel Groot-Brittannië moet nog passeren aan dat toestel. . België naar WK, Kuavita naar rekstokfinale Opdracht volbracht voor het Belgische team. Met nog 5 landen te gaan staan ze voorlopig 7e in het landenklassement. Ze zijn dus zeker van de top 13, waaraan een WK-ticket verbonden zit. Ook Noah Kuavita is zeker van de finale aan de rekstok, want hij staat 4e en enkel Groot-Brittannië moet nog passeren aan dat toestel.

clock 19:25 19 uur 25. Het begint er hoe langer hoe beter uit te zien voor Kuavita op de rekstok. Inge Van Meensel. Het begint er hoe langer hoe beter uit te zien voor Kuavita op de rekstok. Inge Van Meensel

clock 19:20 19 uur 20. De derde subdivisie zit aan rotaties vijf en zes. Straks weten we dus waar de Belgische mannen zijn gestrand en of Noah Kuavita de finale haalt op de rekstok. Voorlopig heeft hij nog altijd de vierde hoogste score op dat onderdeel. . De derde subdivisie zit aan rotaties vijf en zes. Straks weten we dus waar de Belgische mannen zijn gestrand en of Noah Kuavita de finale haalt op de rekstok. Voorlopig heeft hij nog altijd de vierde hoogste score op dat onderdeel.

clock 17:30 17 uur 30. Ondertussen is de derde subdivisie begonnen aan hun kwalificaties. De belangrijkste vragen zijn of België in de top 13 van het landenklassement kan eindigen en of Noah Kuavita de finale (top 8) haalt aan de rekstok. . Ondertussen is de derde subdivisie begonnen aan hun kwalificaties. De belangrijkste vragen zijn of België in de top 13 van het landenklassement kan eindigen en of Noah Kuavita de finale (top 8) haalt aan de rekstok.

clock 17:15 17 uur 15. Van Damme: "In de helft van de competitie was er echt wel een klik". Van Damme: "In de helft van de competitie was er echt wel een klik"

clock 17:10 17 uur 10. Ik ben heel tevreden. Het was zeker geen gemakkelijk proces richting dit EK, na mijn achillespeesblessure, maar ik kan terugkijken met een goed gevoel. De finale aan de rekstok zit er zeker wel in, het is mooi om te zien dat al het harde werk loont. Een medaille? Ik droom altijd, we zullen wel zien. Noah Kuavita. Ik ben heel tevreden. Het was zeker geen gemakkelijk proces richting dit EK, na mijn achillespeesblessure, maar ik kan terugkijken met een goed gevoel. De finale aan de rekstok zit er zeker wel in, het is mooi om te zien dat al het harde werk loont. Een medaille? Ik droom altijd, we zullen wel zien. Noah Kuavita

clock 17:05 17 uur 05. Kuavita: "Ik ben eigenlijk heel tevreden". Kuavita: "Ik ben eigenlijk heel tevreden"

clock 17:03 17 uur 03. Het verliep voor mij een beetje met ups en downs, maar ik heb me na mijn val op de vloer wel goed herpakt. We wilden na het paard alles geven met het team, dat hebben we heel goed gedaan. We mogen heel trots zijn op onze mentale en fysieke vooruitgang. . Luka Van den Keybus. Het verliep voor mij een beetje met ups en downs, maar ik heb me na mijn val op de vloer wel goed herpakt. We wilden na het paard alles geven met het team, dat hebben we heel goed gedaan. We mogen heel trots zijn op onze mentale en fysieke vooruitgang. Luka Van den Keybus

clock 17:00 17 uur . Van den Keybus: "Ik heb me goed herpakt". Van den Keybus: "Ik heb me goed herpakt"

clock 16:50 16 uur 50. Belgische turnmiddag zit erop. Het Belgische team heeft ook zijn zesde en laatste rotatie afgerond. Met een totaalscore van 240,727 punten haalt het zijn doelstelling van 240 punten. In het landenklassement staat België voorlopig vierde, maar in de derde subdivisie zitten nog heel wat toplanden. De beoogde top 13, waaraan een WK-ticket verbonden is, is met deze score zeker haalbaar. . Belgische turnmiddag zit erop Het Belgische team heeft ook zijn zesde en laatste rotatie afgerond. Met een totaalscore van 240,727 punten haalt het zijn doelstelling van 240 punten. In het landenklassement staat België voorlopig vierde, maar in de derde subdivisie zitten nog heel wat toplanden. De beoogde top 13, waaraan een WK-ticket verbonden is, is met deze score zeker haalbaar.

clock 16:48 16 uur 48. Knappe oefening van Kuavita aan de rekstok. Knappe oefening van Kuavita aan de rekstok

clock 16:47 16 uur 47. Kuavita schittert aan rekstok. Noah Kuavita heeft zijn finaleambities aan de rekstok kracht bijgezet met een uitstekende oefening. Onze landgenoot turnde nagenoeg foutloos en stond onbeweeglijk bij zijn afsprong. Met een score van 14,066 levert hij voorlopig de tweede oefening af, al moet er wel nog een subdivisie komen. "Maar zoveel gaan er toch niet meer overkomen", voorspelt Inge Van Meensel. . Kuavita schittert aan rekstok Noah Kuavita heeft zijn finaleambities aan de rekstok kracht bijgezet met een uitstekende oefening. Onze landgenoot turnde nagenoeg foutloos en stond onbeweeglijk bij zijn afsprong. Met een score van 14,066 levert hij voorlopig de tweede oefening af, al moet er wel nog een subdivisie komen. "Maar zoveel gaan er toch niet meer overkomen", voorspelt Inge Van Meensel.

clock 16:20 16 uur 20. De rekstok is zo'n alles-of-niets-discipline. Kunnen de Belgen het daar waarmaken? Inge Van Meensel. De rekstok is zo'n alles-of-niets-discipline. Kunnen de Belgen het daar waarmaken? Inge Van Meensel

clock 16:18 16 uur 18. Goede brugoefening. Met ook een uitstekende rotatie op de brug duikt België de top 8 binnen in hun subdivisie, al moet onder meer Finland nog zijn vijfde rotatie afwerken. Kuavita blonk opnieuw uit met onder meer zijn eigen turnelement de 'Kuavita' en een score van 14.000. Ook Onoshima en Van Den Keybus leverden met scores boven de 13.500 goede oefeningen af. . Goede brugoefening Met ook een uitstekende rotatie op de brug duikt België de top 8 binnen in hun subdivisie, al moet onder meer Finland nog zijn vijfde rotatie afwerken. Kuavita blonk opnieuw uit met onder meer zijn eigen turnelement de 'Kuavita' en een score van 14.000. Ook Onoshima en Van Den Keybus leverden met scores boven de 13.500 goede oefeningen af.

clock 15:48 15 uur 48. Kuavita in vorm. Met knappe prestaties op het paard, aan de ringen en op de sprong is Noah Kuavita voorlopig een van de trekkers van het Belgische team. De Belgische turner lijkt helemaal terug op niveau na zijn achillespeesblessure van vorig jaar. . Kuavita in vorm Met knappe prestaties op het paard, aan de ringen en op de sprong is Noah Kuavita voorlopig een van de trekkers van het Belgische team. De Belgische turner lijkt helemaal terug op niveau na zijn achillespeesblessure van vorig jaar.

clock 15:45 15 uur 45. Hun prestatie op de sprong is de boost die de Belgen nodig hadden. We zijn aan het stijgen in het klassement. Inge Van Meensel. Hun prestatie op de sprong is de boost die de Belgen nodig hadden. We zijn aan het stijgen in het klassement. Inge Van Meensel

clock 15:41 15 uur 41. Bekijk de prachtige sprong van Kuavita. Bekijk de prachtige sprong van Kuavita

clock 15:39 15 uur 39. Belgen doen het uitstekend op sprong. De vierde rotatie, die aan de sprong, is uitstekend verlopen voor de Belgen. Onoshima leverde met een score van 13,966 de minst goede sprong af. Kuavita was dan weer de primus, met een perfect uitgevoerde drievoudige salto. Het levert hem een knappe score van 14,500 op. Met een totaalscore van 42,799 heeft België voorlopig de op een-na-beste score op de sprong. Dit moet vertrouwen geven. De volgende discipline is de brug. . Belgen doen het uitstekend op sprong De vierde rotatie, die aan de sprong, is uitstekend verlopen voor de Belgen. Onoshima leverde met een score van 13,966 de minst goede sprong af. Kuavita was dan weer de primus, met een perfect uitgevoerde drievoudige salto. Het levert hem een knappe score van 14,500 op. Met een totaalscore van 42,799 heeft België voorlopig de op een-na-beste score op de sprong. Dit moet vertrouwen geven. De volgende discipline is de brug.

clock 15:32 15 uur 32. België voorlopig 12e. De Belgische rotatie aan de ringen zit erop. Glen Cuyle liet de beste oefening noteren met een score van 13,333, ook Onoshima scoorde boven de 13 punten (13,133). Van Den Keybus (12,766) en Kuavita (12,226) lieten lagere scores optekenen. . België voorlopig 12e De Belgische rotatie aan de ringen zit erop. Glen Cuyle liet de beste oefening noteren met een score van 13,333, ook Onoshima scoorde boven de 13 punten (13,133). Van Den Keybus (12,766) en Kuavita (12,226) lieten lagere scores optekenen.