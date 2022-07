In 2013 maakte Merijn Zeeman de overstap naar Jumbo-Visma en na een kleine 10 jaar is het ook eindelijk raak in de grootste koers van allemaal. Kopman Jonas Vingegaard brengt het geel mee naar Parijs en als extraatje pakt de Nederlandse formatie ook nog het groen en de bollen. Het werd sportief manager Merijn Zeeman na afloop van de tijdrit dan ook allemaal wat veel.