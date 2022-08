Transfers JPL: Club laat Ricca en Vlietinck definitief naar OHL vertrekken

clock 11:59 11 uur 59.

SK Beveren haalt Sheldon Bateau terug uit Turkije. SK Beveren heeft vrijdag de komst van de Trinidadiaanse centrale verdediger Sheldon Bateau aangekondigd. De 31-jarige speler wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend door het Turkse Samsunspor. Bateau speelde van 2012 tot 2015 en van 2019 tot 2022 al 128 wedstrijden bij KV Mechelen, waarvan 104 in de hoogste klasse. In januari vertrok hij naar Turkije, waar hij sindsdien maar in 13 wedstrijden aan de bak kwam. Hij speelde verder ook voor Samara in Rusland, Kairat Almaty in Kazachstan en Sarpsborg in Noorwegen.

Ricca en Vlietinck definitief naar OH Leuven. Federico Ricca (27) en Thibault Vlietinck (24) trekken definitief de deur dicht bij Club Brugge en verhuizen naar OH Leuven. De Uruguayaanse linksachter tekende in 2019 voor Club, maar kon zich nooit opwerpen als onbetwiste basisspeler. Eerder zou ook Standard geïnteresseerd geweest zijn, maar Ricca gaat aan de slag in Leuven. Hij tekende voor 3 seizoenen. Ricca speelde in totaal 54 matchen voor blauw-zwart. Thibaut Vlietinck speelde sinds zijn 11e voor Club Brugge. Hij werd de afgelopen twee seizoenen al uitgeleend aan OHL en tekent nu voor 4 seizoenen.



Thibaut Vlietinck speelde sinds zijn 11e voor Club Brugge. Hij werd de afgelopen twee seizoenen al uitgeleend aan OHL en tekent nu voor 4 seizoenen.







Seraing neemt de Belgisch-Luxemburgse doelman Timothy Martin over van Virton.

KV Mechelen leent Gustav Engvall uit aan Sarpsborg in Noorwegen. Gustav Engvall gaat zijn gebrek aan speelminuten proberen compenseren bij Sarpsborg. De Zweedse aanvaller is sinds 2018 aan de slag bij Malinwa, dat hem overnam van Bristol. De tweevoudig international was in 75 optredens in competitieverband, eerste en tweede klasse gecombineerd, goed voor 12 doelpunten, maar kreeg de laatste tijd nog weinig kansen. Hij werd de afgelopen seizoenen geplaagd door heel wat blessureleed. Sarpsborg staat momenteel na 18 speeldagen op een elfde plaats in de stand van de Noorse hoogste voetbalafdeling.

Sarpsborg staat momenteel na 18 speeldagen op een elfde plaats in de stand van de Noorse hoogste voetbalafdeling.

Ook middenvelder Matias Galarza is geland in Genk. Een dag na verdediger Carstensen heeft Racing Genk ook de transfer van de 20-jarige Argentijnse middenvelder Matias Galarza aangekondigd. Galarza komt over van AA Argentinos Juniors en tekende een contract voor vier seizoenen. "Galarza debuteerde als 19-jarige bij het eerste elftal van Argentinos Juniors. Hij speelde 26 wedstrijden en groeide hij uit tot een van de meest veelbelovende middenvelders van de competitie", klinkt het op de clubwebsite. "Hij beschikt over een goede dribbel, is energiek en heeft een goede pass in de voeten." Na de 21-jarige middenvelder Nicolas Castro (Newell's Old Boys) is Galarza de tweede Argentijnse aanwinst voor Genk. Naar verluidt leggen de Limburgers voor de transfer 6 miljoen euro op tafel.

Beveren heet Taofeek Ismaheel welkom op de Freethiel. SK Beveren heeft een extra aanvaller aangetrokken. De 22-jarige Nigeriaan Taofeek Ismaheel wordt voor een seizoen gehuurd van de Franse eersteklasser Lorient, dat hem wegplukte in Noorwegen. "We waren al een tijdje op zoek naar een offensief ingestelde speler die snelheid en onvoorspelbaarheid kan toevoegen aan onze aanval. In onze gesprekken met Lorient merkten we al snel dat Taofeek aan dat profiel voldoet. We kijken er naar uit om hem te zien groeien in onze competitie", aldus CEO Gobin.

Genk versterkt achterhoede met jonge Deen Carstensen. Rasmus Carstensen heeft een contract tot 2026 getekend bij KRC Genk. De 21-jarige Deen komt over van Silkeborg, waar hij sinds zijn 18e vertoefde. De Deense jeugdinternational was er goed voor 2 goals en 24 assists. "Rasmus is een rechtervleugelverdediger die opvalt door zijn duelkracht en offensieve kwaliteiten", klinkt het bij Genk.



"Rasmus is een rechtervleugelverdediger die opvalt door zijn duelkracht en offensieve kwaliteiten", klinkt het bij Genk.

Gent neemt Zuid-Koreaan over van LASK Linz. KAA Gent heeft zich versterkt met de Zuid-Koreaanse middenvelder Hyunseok Hong. De 23-jarige Hong maakt de overstap van LASK Linz en ondertekende bij Gent een contract voor 3 seizoenen. "Hong is een veelzijdige centrale middenvelder die goed zal passen in ons spelsysteem. Hij is een echte karakterspeler met veel grinta die veel meters aflegt", zegt Gent-scout Samuel Cardenas. "Onder druk kiest Hong voor de eenvoudige en snelle oplossing. Hij is snel in zijn denken en altijd klaar om om te schakelen. We kijken ernaar uit om hem verdere stappen te zien zetten in ons team."



"Hong is een veelzijdige centrale middenvelder die goed zal passen in ons spelsysteem. Hij is een echte karakterspeler met veel grinta die veel meters aflegt", zegt Gent-scout Samuel Cardenas.



"Onder druk kiest Hong voor de eenvoudige en snelle oplossing. Hij is snel in zijn denken en altijd klaar om om te schakelen. We kijken ernaar uit om hem verdere stappen te zien zetten in ons team.”

STVV beloont jeugdspeler Andrea Librici met profcontract.

De handtekeningen zijn gezet: Ekkelenkamp trekt naar Antwerp. De transfer van Jurgen Ekkelenkamp naar Antwerp hing al lange tijd in de lucht, maar nu zijn ook alle punten en komma's op het contract gezet. De Nederlander komt over van Hertha Berlijn en tekent op de Bosuil een contract voor 4 seizoenen. Antwerp kaapte Ekkelenkamp weg voor de neus van Club Brugge.



AA Gent ziet Bezoes verhuizen naar Europese opponent Omonia Nicosia. Roman Bezoes zet zijn voetbalcarrière verder bij Omonia Nicosia. De Oekraïense aanvallende middenvelder was een vrije speler nadat zijn contract bij AA Gent afliep. Omonia is toevallig de tegenstander van Gent in de play-offs van de Europa League op 18 en 25 augustus. De 31-jarige Bezoes speelde sinds begin 2019 voor AA Gent. Daarvoor droeg hij 2,5 jaar het shirt van STVV. De Oekraïner heeft 24 caps (5 goals) achter zijn naam.