EK zeilen: Belgen staan na dag 1 niet in de top 20 in 49er en 49erFX

Lefèbvre en Pelsmaekers kamperen op de 23e stek. Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers staan in de 49er op de 23e plek na dag 1 in Aarhus. Lefèbvre en Pelsmaekers moeten na 3 races, waarin ze 4e, 13e en 8e werden, vrede nemen met de 23e plaats (25 punten). De Belgische tandem stond aanvankelijk 22e, maar zakte een plaats nadat de wedstrijdjury een Kroatische boot na een klacht een andere score toegekend had, waardoor die steeg in de tussenstand. De Nederlanders Bart Lambriex en Floris van de Werken (6 punten) staan aan kop. Lefèbvre en Pelsmaekers moeten 9 kwalificatieraces afwerken waarna 8 finaleraces en de medaillerace volgen.



Maenhaut en Geurts op 22. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts staan dinsdag na afloop van de 1e dag van het EK 49erFX in het Deense Aarhus op de 22e plaats. Maenhaut en Geurts eindigden de 3 regatta's respectievelijk als 14e, 8e en 16e. Met een totaal van 38 punten staan ze op de 22e plaats. De leiding is in handen van het Deense duo Johanne en Andrea Schmidt, die 8 punten totaliseren. Na 6 kwalificatieraces volgen 8 finaleraces, waarna de beslissing in de medaillerace valt.



