Dag 6 WK zwemmen: Louis Croenen raakt op 100 vlinder niet door reeksen

12 uur 22. Louis Croenen niet door reeksen 100m vlinder. Louis Croenen is ook op de 100 m vlinder - net als op de 200 m - niet naar de halve finales geraakt. Croenen klokte in de 6e van 7 reeksen 53"38, pas goed voor de 36e totaaltijd. De Hongaar Kristof Milak tekende voor de topchrono (50"68) in de reeksen. Alleen de top 16 mocht naar de halve finales van vanavond. De 28-jarige Croenen heeft op de 100 meter vlinderslag een persoonlijke toptijd van 52"00, sinds april vorig jaar ook het nationale record. Maandag in de 200 meter vlinderslag, waar hij ook het Belgische record (1'55"39) in handen heeft, kon Croenen zich met een 20e plek in de reeksen niet plaatsen voor de halve finales. .