Dag 5 WK zwemmen: Fenomeen Popovici slaat ook toe op koningsnummer, Dressel verlaat WK

clock 18:35 18 uur 35. Popovici bevestigt status van wonderboy op koningsnummer. Het Roemeense fenomeen David Popovici heeft op 17-jarige leeftijd een tweede keer goud gepakt op het WK zwemmen. Popovici ging als favoriet de finale van het koningsnummer, de 100m vrije slag, in en maakte die rol helemaal waar. Popovici begon hard en moest die snelle start bekopen in het tweede deel. Hij vertraagde met een halve seconde, maar hield aan het eind nog net zijn eerste achtervolger af. Met een chrono van 47"58 was hij nipt sneller dan de Fransman Maxime Grousset met 47"64. Een andere tiener, de Canadees Joshua Liendo Edwards (19), maakte het podium vol.

clock 18:15 18 uur 15. Superster Caeleb Dressel verlaat WK. De Amerikaan Caeleb Dressel komt vanwege medische redenen niet meer in actie op het WK zwemmen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, zo maakte de Amerikaanse federatie woensdag bekend. De 25-jarige Dressel gaf dinsdag al forfait voor zijn halve finale op de 100 meter vrije slag en de finale van de gemengde estafette (wisselslag). De tweevoudige wereldkampioen en olympische kampioen op onder meer de 100 meter vrije slag won in Boedapest twee gouden medailles. Hij was de beste op de 50 meter vlinderslag en met het Amerikaanse team op de 4x100 meter vrije slag. Later dit WK zou hij ook nog deelnemen aan de 50 meter vrije slag en de 100 meter vlinderslag. Het WK duurt nog tot zaterdag.



clock 09:22 Sidney Appelboom kijkt nu al uit naar de avondsessie:. 09 uur 22. Sidney Appelboom kijkt nu al uit naar de avondsessie:

clock 09:21 09 uur 21. Ook 100m vrije slag is geen succes voor Dumont. Het WK zwemmen van Valentine Dumont zit erop. De jonge Belgische is er ook op de 100m vrije slag niet in geslaagd om de halve finales te halen. Dumont werd in de 7e van 7 reeksen 6e in 55"14. Daarmee schopte ze het niet tot bij de beste 16. De snelste tijd in de kwalificaties was voor de 18-jarige Australische Mollie O'Callaghan.

Dumont werd in de 7e van 7 reeksen 6e in 55"14. Daarmee schopte ze het niet tot bij de beste 16. De snelste tijd in de kwalificaties was voor de 18-jarige Australische Mollie O'Callaghan.