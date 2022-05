Belgen voegen drie medailles toe aan totaal op tweede dag van het EK paracycling

De herentandem, met Milan Thomas en Jonas Goeman, strandde net naast het podium in Oostenrijk. 1"72 was het kleine verschil tussen de Belgen en het Poolse duo, dat goed was voor Brons. Nederland pakte het goud, Spanje het zilver.

18 uur 05. Hoet-Monsieur pakken brons, herentamden valt net naast podium. Griet Hoet en Anneleen Monsieur hebben hun tandemtijdrit afgesloten met een bronzen plak. De vierde Belgische medaille al op dit EK. Met een tijd van 34'56"61 moest het duo enkel een Ierse en Britse tandem voor laten gaan. De herentandem, met Milan Thomas en Jonas Goeman, strandde net naast het podium in Oostenrijk. 1"72 was het kleine verschil tussen de Belgen en het Poolse duo, dat goed was voor Brons. Nederland pakte het goud, Spanje het zilver. .

17 uur 47. Tim Celen en Louis Clincke beiden goed voor zilver. Ook op de tweede dag van het EK para-cycling is België goed voor eremetaal. Tim Celen (T2) reed in zijn individuele tijdrit de 2e snelste chrono. De Duitser Jäger pakte de overwinning, Durst maakte het Duits-Belgische podium compleet. Louis Clincke (C4) stond na zijn tijdrit ook te pronken op een tweede plek. .

clock 20:35

20 uur 35. 1e Belg in actie, 1e medaille. Sterke start voor de Belgen in Oostenrijk. In de MH1-klasse kon Maxime Hordies beslag liggen op de zilveren medaille in de tijdrit. Hij legde de 17,8 kilometer af in 41'20"69. Morgen zijn er heel wat nieuwe kansen voor België, want dan komen nog 5 landgenoten in actie: Tim Celen, Louis Clincke, Niels Verschaeren en de duo's Thomas/Goeman en Hoet/Monsieur. .