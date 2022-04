Perfecte Belgische avond in BNXT League met 5 overwinningen

08:51

08 uur 51. Woensdagavond was het een perfecte Belgische avond in de BNXT League: Oostende, Leuven, Charleroi, Limburg United en Mechelen toonden zich sterker dan hun tegenstander uit Nederland. Zo blijft Oostende aan de leiding in de Elite Gold, met Mechelen als eerste achtervolger. Charleroi behoudt zijn perfecte rapport in de Elite Silver. .