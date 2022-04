Voor Luca Brecel zit het WK snooker er al na 1 wedstrijd op

16:03

16 uur 03. Brecel overleeft 1e ronde niet. Luca Brecel (WS-11) stond na gisterenavond 3-6 in het krijt tegen de veel lager gerangschikte Thai Noppon Saengkham (WS-38). Vandaag trok onze landgenoot die dalende lijn door. Brecel verloor meteen 3 frames op een rij en stond met zijn rug tegen de muur bij 3-9. Na een zeldzame misser van Saengkham potte Brecel een 51-break weg. In het 14e frame ging Brecel op zijn elan voort met een sublieme 109-break. Bij een 9-5-achterstand was er opnieuw een sprankeltje hoop voor Brecel. Maar na een misser op blauw in het 15e frame kreeg Saengkham een kans die hij benutte, goed voor een verdiende 10-5-overwinning. Zo blijft Brecel op het WK snooker steken op 0 zeges bij al zijn deelnames. Ook bij zijn vorige 4 passages ging Brecel telkens onderuit in de eerste ronde. .