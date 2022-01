Thomas De Gendt na moeilijk jaar: "Ik wil het plezier terugvinden"

De Gendt: "Ik was overtraind en had de symptomen van een burn-out"

"Die slechte prestaties konden niet aan de ouderdom of een slechte conditie liggen. We hebben gewoon iets te laat ingezien dat het lag aan overtraining. Ik ben dan vroeger gestopt met mijn seizoen en heb drie weken niets gedaan. Dat moet voldoende zijn om helemaal gerecupereerd te zijn."

"Ik was vorig jaar overtraind, en als het fysiek niet loopt, begint het mentaal ook te steken. Ik had symptomen van een burn-out. Je zoekt redenen waarom, maar ik had gewoon niet voldoende rust genomen. Ik had maar anderhalve week tussen de Giro en de Tour. Het was allemaal iets te veel."

Ik nam niet voldoende rust. Ik had maar anderhalve week tussen de Giro en de Tour. Het was allemaal iets te veel.

Van welke ploegmaat verwacht De Gendt het meeste de komende maanden? "Ik verwacht veel van Arnaud De Lie. De koersen op procontinentaal niveau, daar doet hij mee voor de zege. Hij is sterk en snel en slim genoeg om in de finale van een koers mee te vechten voor zijn plaats."

"Maar nu is de sfeer heel goed. De nieuwe renners hebben bij de teambuilding veel gelachen. We hebben ons drie dagen goed geamuseerd. Er werd ook wat gedronken, dat is vaak de beste manier om een band te smeden. Je voelt dat er wat veranderd is."

Niet alleen bij De Gendt liep het vorig seizoen spaak, zijn hele ploeg presteerde wat onder de verwachtingen. "Iedereen binnen de ploeg beseft dat het niet meer mag zijn zoals vorig jaar, al was er ook een portie pech, bijvoorbeeld het uitvallen van Caleb Ewan in de Tour."

Van Moer: "Ik wil opnieuw winnen, liefst tussen de Omloop en Roubaix"

Eén van de lichtpunten vorig jaar bij Lotto-Soudal was Brent Van Moer. De 24-jarige hardrijder brak door met een knappe zege in de Dauphiné en is klaar om in 2022 nieuwe stappen te zetten.

"Ik heb vorig jaar getoond dat ik kan winnen en kan meedoen op het hoogste niveau", vertelt Van Moer. "Dat wil ik dit jaar ook tonen in het voorjaar. Ik wil dit jaar sterker worden en ook opnieuw een koers winnen, liefst van al ergens tussen de Omloop en Roubaix."

"De situatie in de ploeg is dit jaar anders dan vorig jaar. Toen hadden we met Gilbert en Degenkolb twee speerpunten in het voorjaar. Nu doen we het met een bredere kern en meer vrije rollen. We moeten durven van ver te koersen."

"We willen een klassieker winnen, al wordt het niet makkelijk om op te boksen tegen de grote kopmannen. Maar we zijn ambitieus. De voorbije jaren was er minder enthousiasme om bijvoorbeeld een GP Samyn te rijden, nu moet je hopen dat je mag meedoen. We willen die koersen winnen."