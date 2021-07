Chinese vrouwen vliegen naar goud en zilver op trampoline

De competitie begon in mineur voor het gastland want wereldkampioene en medaillehoop Hiraru Mori raakte niet door de kwalificaties. Tijdens de kwalificaties vloog ze ei zo na van de trampoline en zo zag ze haar medaillekansen in rook opgaan.

In de finale werd het geen drie op een rij voor Rosie MacLennan. De olympisch kampioene uit Londen en Rio moest nu tevreden zijn met plek 4.

China domineerde het event met goud en zilver. Het verschil tussen de twee Chinese atletes was amper 0.285 punten.