In Zuid-Frankrijk, hebben elf overlevenden van verschillende terreur-aanslagen de Mont Ventoux beklommen. Onder de elf: zes Belgen en vijf Fransen. Het gaat om slachtoffers van de aanslagen in Brussel, New York en Nice. Met hun fietstocht vragen de overlevenden aandacht voor alle slachtoffers van terreuraanslagen en zamelen ze fondsen in voor de nabestaanden en overlevenden.