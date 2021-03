Hét beeld van de dag: 11 Belgen in de aanval: "Leuk onderonsje met de maten"

Oliver Naesen werd na de finish ontmaskerd als de aanstoker van het Belgische complot, iets wat hem ook de Prijs voor de Strijdlust opleverde. "We kregen een geschiedenisloze etappe en zo groeide het idee om er toch nog iets leuks van te maken."

"We mogen het niet hardop toegeven, want afspraken zijn verboden in de sport, maar het is een leuk onderonsje geworden onder maten. Het peloton was helaas bij de pinken."

"Het was een schone logistieke operatie om iedereen bijeen te krijgen. Je moet de renners van de juiste ploegen eruit kiezen, opdat de sprintersploegen niet zouden reageren."

"De klimmerstypes onder de Belgen, zoals Benoot, Teuns en De Plus, waren wel teleurgesteld (dat ze niet uitverkoren waren) toen we werden gegrepen. Maar we konden ze niet allemaal meenemen, dus ik heb ervoor gekozen om de mannen onder de 70 kilogram thuis te laten voor deze match."

"Iedereen die ik had aangesproken, is meegesprongen. De briefing was dan ook zeer goed. Ze wisten perfect vanaf welke kilometer het ging gebeuren. Wie dat beslist had? Die eer moet ik mijzelf toekennen. Maar het was mooi."