Paul Herygers blikt vooruit: "4 kanshebbers voor 3 medailles bij vrouwen"

"Als ze zondag een flits heeft, staat Franck los op het podium"

"Er is bij de vrouwen maar eentje die er echt op uit is om Belgisch kampioene te worden en dat is natuurlijk Sanne Cant", vertelt Paul Herygers.

Uitkijken wordt het naar de strijd om de overige podiumplaatsen. "4 jaar geleden zagen we op het BK in Oostende plots een kleine wittekop opduiken. In de laatste minuten van de wedstrijd kwam ze het Cant nog knap lastig maken."

Herygers heeft het over Laura Verdonschot. "We vroegen ons toen (in 2017) af: "Is de Belgische titel volgend jaar al voor haar? Of duurt het nog 2 à 3 jaar?""

"Verdonschot leeft volledig voor haar vak, het is jammer dat ze daarvoor geen loon naar werken krijgt. Misschien staat ze zondag op het 2e podiumstekje of op het 3e. Maar er zijn nog gegadigden."

Herygers denkt dan vooral aan Alicia Franck. "Ze heeft al flitsen getoond dit seizoen. In Bredene moest Cant alle zeilen bijzetten om Franck van de 2e plaats te houden (de Hongaarse Vas won toen)."

"Regelmaat in haar prestaties leggen lukt Franck nog niet. In Dendermonde, bijvoorbeeld, was ze spoorloos. Maar als ze zondag een flits (zoals in Bredene) heeft, dan staat ze los op het podium. Dat zou een nieuwe stap vooruit betekenen."