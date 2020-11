Bij een 0-2 stand in het voordeel van Rapid Wien denkt verdediger Barac dat het tijd is om wat te gaan temporiseren in het eigen strafschopgebied. De aanvaller van Dundalk ontfutselt hem de bal en hij maakt een oerdomme overtreding. Maar geen erg, want de ingevallen Oduwa trapt na een vreemde aanloop de bal lekker naast.