Giro ontploft! Kelderman pakt Roze. Bekijk hier de beelden van rit 18.

De rit over de Stelvio heeft voor spektakel gezorgd in de Giro. Sunweb maakt de koers hard en rijdt Almeida uit het roze. Maar Ineos doet Kelderman en co de roze trui niet zomaar cadeau. Rohan Dennis rijdt de Stelvio verschroeiend hard op in dienst van Tao Geoghegan Hart. Kelderman moet lossen, zijn ploegmaat Hindley kan volgen. Op de slotklim nestelt Hindley zich in het wiel van Geoghegan. Een geluk voor Kelderman die zo de schade beperkt en morgen in het roze start. Hindley zet de kers op de taart door de etappe te winnen. Hij wordt tweede in het algemeen klassement.