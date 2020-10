Thomas De Gendt en Harm Vanhoucke gaan vandaag hun kans in de Giro. De twee Lotto-Soudal-Belgen glippen mee in de vlucht van de dag. De omvangrijke kopgroep spat uiteindelijk uiteen en 15 renners trekken naar de voet van de slotklim. De Gendt probeert de anderen achter te laten, maar het is O'Connor die daarin slaagt. De Australiër maakt zijn verlies van gisteren goed en wint een rit in de Giro. De Gendt wordt derde, Vanhoucke zesde. Almeida blijft leider.