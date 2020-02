"In Tokio spelen we zonder druk en dan komt het beste in deze groep boven"

Mestdagh: "Dit is een volgende stap voor deze groep"

Halfweg de beslissende wedstrijd tegen Zweden behoorde een rampscenario nog tot de mogelijkheden. De Cats gingen rusten met een 21-23-achterstand. Bondscoach Philip Mestdagh maakte zich naar eigen zeggen niet kwaad.

"Nee, ik heb gewoon gezegd waar het op stond. Iedereen wil dat olympische ticket, de Zweden ook. In de laatste 20 minuten ging het er om wie het het hardste wou. We waren niet agressief genoeg in verdediging. Als de Zweden fysiek spelen, moet je ook fysiek spelen. We lieten ons ook domineren bij de rebounds."

"Dan hebben we tactisch wel wat dingen aangegeven in de pauze, maar het zijn de speelsters die het moeten doen op het veld. We maakten meteen een 13-2 run. Het derde quarter was gewoon goed."

"De Olympische Spelen zijn de kers op de taart, want iets groter is er niet in het vrouwenbasketbal. Dit is een volgende stap met deze groep. Nu gaan we even genieten, maar we zullen snel omschakelen en kijken wat mogelijk is in Tokio."

"We gaan er vanuit dat we ons kunnen kwalificeren voor de kwartfinales en eens daar is alles mogelijk. De loting zal opnieuw heel belangrijk worden. Door de zeges tegen Japan en Zweden gaan we in een correcte pot terechtkomen. Op de Spelen zullen we zonder druk spelen en dan komt het beste in deze groep naar boven."